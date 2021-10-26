Как сетевые автосервисы выкручивают руки водителям, заставляя покупать дорогие запчасти

— Еще весной мы перестали оказывать услуги клиентам с собственными техническими жидкостями, а с 1 октября — и с запчастями. Мы заметили, что после ввода такой модели обслуживания на наших станциях, одно за другим НСТО по всей России принимают решение отказывать в услугах клиентам с собственными запчастями. Каждый день таких автосервисов становится все больше и больше, — сообщил ранее порталу «АвтоВзгляд» Данил Соловьев, сооснователь и директор Fit Service.

Объясняется это желанием защититься от юридической безграмотности клиентов и потребительского экстремизма. Мол, истории известны случаи, когда автовладельцы просили установить «свои» запчасти, сервис соглашался, а потом «попадал» в суде на большие деньги, потому что автомобиль приказал долго жить. Да, поломка произошла из-за низкого качества детали, но виновата все равно СТО — она же несет ответственность за произведенные работы.

Что сделать, чтобы обезопасить себя от подобных разбирательств? Правильно — вообще отказаться от ремонта, если клиент настаивает на использовании своих запчастей. Тем более, что в подобной схеме, как утверждают представители Fit Service, нет никакого обмана и уж тем более игнорирования российских законов. Но, похоже, в компании не очень хорошо ориентируются в юридических нюансах, ведь нарушения налицо.