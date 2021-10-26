Как сетевые автосервисы выкручивают руки водителям, заставляя покупать дорогие запчасти

Широкий читательский резонанс вызвала публикация портала «АвтоВзгляд», в которой мы рассказывали о том, что сейчас — в условиях глобального дефицита — происходит на рынке послепродажного обслуживания автомобилей. Помимо прочего, в материале шла речь и о новом тренде: авторемонтные мастерские одна за другой стали «разворачивать» клиентов, если те привозят запчасти с собой. Мол, либо покупаете детали у нас, либо —«до свидания».
На публикацию оперативно отреагировали и сервисмены, которым не понравилось, что мы вступились за автовладельцев, упомянув про нарушение Закона РФ «О защите прав потребителей». В частности, громко возмутилась «крупнейшая сеть станций постгарантийного обслуживания в России» — компания Fit Service. Впрочем, и не удивительно, ведь именно она первой начала практиковать подобный подход.
— Еще весной мы перестали оказывать услуги клиентам с собственными техническими жидкостями, а с 1 октября — и с запчастями. Мы заметили, что после ввода такой модели обслуживания на наших станциях, одно за другим НСТО по всей России принимают решение отказывать в услугах клиентам с собственными запчастями. Каждый день таких автосервисов становится все больше и больше, — сообщил ранее порталу «АвтоВзгляд» Данил Соловьев, сооснователь и директор Fit Service.
Объясняется это желанием защититься от юридической безграмотности клиентов и потребительского экстремизма. Мол, истории известны случаи, когда автовладельцы просили установить «свои» запчасти, сервис соглашался, а потом «попадал» в суде на большие деньги, потому что автомобиль приказал долго жить. Да, поломка произошла из-за низкого качества детали, но виновата все равно СТО — она же несет ответственность за произведенные работы.
Что сделать, чтобы обезопасить себя от подобных разбирательств? Правильно — вообще отказаться от ремонта, если клиент настаивает на использовании своих запчастей. Тем более, что в подобной схеме, как утверждают представители Fit Service, нет никакого обмана и уж тем более игнорирования российских законов. Но, похоже, в компании не очень хорошо ориентируются в юридических нюансах, ведь нарушения налицо.
Так, п. 2 ст. 16 закона «О защите прав потребителей» запрещает «обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)». А ст. 426 ГК РФ называет недопустимым «отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы».
И не нужно иметь юридического образования, чтобы понимать — иных трактовок упомянутых статей быть не может. Но что же Fit Service противопоставляет российским законам? Памятки, развешенные по «уголкам потребителя» в их мастерских — они ведь имеют куда больший вес. И все ради чего? Естественно, ради прибыли: чтобы и в судах не потерять в спорных ситуациях, и свои запчасти водителям успешнее «впаривать». Здесь тоже без вариантов.
Учитывая все выше сказанное, рекомендуем автовладельцам, пользующимся подобными сервисами, еще раз хорошенько подумать и решить, готовы ли они отказываться от законного права выбирать (привозить запчасти с собой или приобретать их на месте) в угоду жадным ремонтникам. И не лишним будет на досуге освежить в памяти закон «О защите прав потребителей» — юридическая подкованность сэкономит массу денег, времени и нервов.