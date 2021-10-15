Кто и зачем зарегистрировал для России китайские марки Ora и Aure

У компании Great Wall есть подразделение Ora, что занимается только выпуском электромобилей. Притом этой весной фирма стала героем большого скандала: Ora показала концепт Punk Cat, который вышел очень похожим на… классического немецкого «Жука». Из-за явногно сходства концерн Volkswagen пригрозил китайцам судом, так что дизайнерам пришлось спешно менять форму оптики.

Означает ли регистрация марки скорый выход скандального Punk Cat на российский рынок? Однозначно нет: резервировать названия «про запас» — обычная практика для больших компаний. Однако сам факт оформления прав через Роспатент намекает, что Great Wall теоретически готов расширять линейку автомобилей.

Кстати, Great Wall до этого никаких машин под брендом Aure не представлял. Поэтому нельзя исключать, что сейчас специально для России создается некая новая марка. Но это — лишь наши скромные предположения.

Что россиянам предложат точно, так это внедорожник Haval Big Dog, ведь российское представительство «Хавейла» (это тоже подразделение концерна Great Wall) перешло от обещаний к действиям — а именно к сертификации новинки.