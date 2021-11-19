Subaru в 2022 году порадует россиян тремя новинками

Так, в следующем году — правда, пока не понятно, когда именно — Subaru выведет на российский рынок пятое поколение «горячего» седана WRX. Напомним, его мировой дебют состоялся в сентябре. Со сменой генерации автомобиль перебрался на модульную платформу SGP, получил 2,4-литровый турбомотор и расширенный комплекс систем безопасности EyeSight, сохранив при этом полный привод Symmetrical AWD.

Все подробности об авто, ориентированном на наш рынок — модификации, комплектации, цены — представители Subaru раскроют позже, ближе к запуску. Нет никакой информации и о другой новинке — специальной серии кроссовера XV, которая, по данным агентства «Автостат», также поступит в продажу в 2022-м. А откроют следующий год японцы с обновленного Forester (о том, что в нем изменилось, можно узнать здесь).

Напомним, что сегодня российская линейка Subaru включает четыре модели: кроссоверы XV и Forester, седан WRX и его «заряженную» версию WRX STI, а также универсал Outback, который сменил поколение в этом году. Нельзя сказать, что они пользуются высоким спросом — с начала года дилеры «пристроили» всего 5173 машину. Тем не менее, марка держится и даже потихоньку продажи наращивает (+8% в результату января-октября 2020-го).