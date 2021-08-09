Свежие подробности об обновленном Subaru Forester для России

Так, согласно документу, Subaru Forester сохранит свои силовые агрегаты: напомним, что текущая версия кроссовера комплектуется — на выбор покупателя — 2,0- и 2,5-литровыми «оппозитниками» мощностью 150 и 185 л. с. соответственно. Аккомпанировать моторам будет, как и прежде, вариатор Lineartronic, а привод останется полным.

Что же тогда изменилось? Во-первых, экстерьер. «Форестеру» достались перелицованные бамперы, более крупная радиаторная решетка и видоизмененные фары. Кроме того, кроссовер вытянулся на 15 мм, и теперь его длина составляет 4640 мм. Во-вторых, японцы перенастроили подвеску и расширили функционал комплекса систем помощи водителю EyeSight.

В Стране восходящего солнца посвежевший Subaru Forester поступит в продажу со дня на день. К нам же он приедет чуть позже — в ноябре-декабре, как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее.

Добавим, что текущий «Форестер» предлагается в России в семи комплектациях. Самая доступная версия с 2,0-литровым мотором просит за себя от 2 499 000 рублей. Что же до старшей модификации с движком в 2,5 литра, то ее ценник стартует с отметки в 3 169 900 целковых.