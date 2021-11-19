Mitsubishi 30 лет в России: есть ли разница между калужской и японской сборкой

– Так в чем же секрет такой стабильности и верности курсу Митсу? Японская традиция или российское упорство?

— Стабильность — признак мастерства. Нас регулярно упрекают в «скорости инноваций» и общей медлительности, но японцы очень консервативны и всегда несколько раз — честно говоря, много раз — обдумывают каждое новое решение. Очень настороженно относятся к любым переменам, а изменения вектора, кажется, вообще невозможны. С одном стороны, это проблема для рынка, который сегодня меняется с какой-то калейдоскопической скоростью. С другой — человек, приобретающий автомобиль, понимает, что ему ожидать ближайшие 10 лет. Есть, конечно, нюансы, но общие ожидания оправдываются. А это дорогого стоит.

— Для российского рынка и российского же покупателя — это хорошо?

— Конечно, хорошо! Климат, дороги и скорости у нас не меняются, да и требования к машинам, будем честны, остаются прежними: чтобы не подвела, чтобы не требовала чрезмерного внимания и ухода, чтобы служила верой и правдой. Почему же машины должны как-то измениться?

— А покупатель изменился?

— Костяк владельцев «Митсу» остается прежним: те, кто когда-то ездил на Lancer, сегодня отдает предпочтение ASX или Outlander. Те, кто выбрал в своё время Pajero или Pajero Sport, знают, что на эти автомобили можно положиться, так что если и решаются обновить, то также приходят в салоны Mitsubishi Motors. Такое сочетание цены и эксплуатационных характеристик мало у кого есть. Ну и антропометрические особенности, конечно, их тоже надо учитывать.