Таблетка от жадности: тест-драйв Jeep Wrangler Sahara 80th Anniversary

Новая юбилейная вариация Jeep Wrangler изначально имеет одну единственную, так сказать, гражданскую четырехдверную версию кузова, в то время как обычная Sahara может быть трехдверным, короткобазным и по-настоящему вездеходом. Впрочем, это не значит, что длинный «Рэнглер» плох на бездорожье. Да, менее уклюж и удобен при маневрах в лесу, но случись ему плюхнуться в грязь, гребет знатно. Впрочем, как и выглядит.
Огромный передний бампер и расширители арок, роскошная круглая оптика со светодиодами внутри и гигантские колеса — как и любой из линейки «Рэнглеров» — этот способен обратить на себя внимание. Особенно в столь воинственном маскировочном цвете. Причастность внедорожника к юбилейной серии выдают 18-е диски, решетка радиатора, головная оптика и некоторые элементы, выкрашенные в дорогой матовый серый цвет Granite Crystal. Окончательно утвердиться в догадках эксклюзивности комплектации можно по шильдикам 80th Anniversary, и забравшись внутрь.
В интерьере юбилейной серии кожа не только на креслах, но и на передней панели. И также встречаются особые таблички да надписи, отсылающие к уникальному изданию. Впрочем, куда более интересны опции внедорожника, которые в рядовой «Сахаре» нужно докупать.
Например, юбилейная версия внедорожника получила удобный бесключевой доступ с дистанционным запуском двигателя, инвертор на 220В и дополнительные USB-порты, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и возобновления движения, систему мониторинга слепых зон зеркал, адаптивный свет, систему оповещения об опасности столкновения и многое-многое другое. Если набирать эти опции пакетно в обычной «Сахаре», то все это потянет на сумму около 400 000 рублей.
А между тем, разница в цене между двумя комплектациями немногим меньше двухсот тысяч рублей. То есть та, что посвящена празднованию 80-летия бренда — прям какой-то подарок судьбы. Где там ваши таблетки от жадности? И это помимо того, что здесь есть парктроники, камеры спереди и сзади, мощный мультимедийный комплекс со всеми современными опциями, 8,4-дюмовым дисплеем и возможностью подключить навигацию отечественного поисковика, оформив в нем подписку. И, конечно же, мощное 522-ваттное звуковое сопровождения от Alpina — идеальный звук, особенно для любителей тяжелого металла!
В остальном юбилейный Jeep Wrangler Sahara — такой же, как и остальные: посадка высокая, вертикальная, но эргономичная. Во многом, кстати, благодаря появлению регулировки руля по вылету. Правда, на дальние расстояния ехать, не ощущая усталости, не получится. А окна амбразурного типа и невидимые глазу широченные крылья еще и усложняют процесс адаптации к габаритам внедорожника.
Да, на кочках по-прежнему слышно, как поскрипывает разборная крыша. Что ж, особенность модели. А еще нет беспроводной зарядки для смартфона, как и удобной площадки для его хранения. Но зато интерьер внедорожника брутален и, как уже говорилось, действительно крут. Кнопки большие и удобные. Ручки, которых здесь множество — массивные. Цифровая приборка качественная и функциональная. Материалы отделки — дорогие. Все, как любят за океаном.
Справедливости ради отметим: то, что у юбилейной «Сахары» четыре двери, не делает задний ряд сильно вместительным. Тесновато, громковато — задние колонки нависают над головой пассажиров, и даже на небольшой громкости осложняют диалог с водителем. Нет подогрева сидений, да простят «Джип» поклонники хард-рока.
Объем багажника тот же, что и у обычной «Сахары» — 533 литра, которые можно увеличить до 1044 литров. При этом при сложенных спинках получается практически ровный пол. Удобен и алгоритм открывания задней двери — стекло откидывается вверх отдельно, стальная часть открывается в сторону.
В Россию любой Wrangler поставляется с бензиновой турбочетверкой объемом 2 литра мощностью 272 л. с., раздающая 400 Нм крутящего момента при 3000 оборотах. И юбилейная Sahara — не исключение. Появление такого мотора в линейке существенно оживила характер внедорожника, придав ему огоньку на асфальте. Тяга приятная, скоростные спринты даются ему легко, да и расход стал чуточку меньше и укладывается в пределы 10—11 литров на сотню в городском режиме езды. Причем на постоянном полном приводе.
Подросли управляемость и комфорт. Sahara не вибрирует, не дрожит, одинаково мягко работает по выбоинам в асфальте и по буеракам на бездорожье. При этом подвеска не лишилась запаса энергоемкости, позволяя валить вне дорог, что называется, ходом.
В грязи, на лесных дорогах, проложенных лесовозами, Sahara чувствует себя, как рыба в воде. Естественно, что стоковые асфальтовые колеса, прежде чем отправляться исследовать ближайшие леса, лучше сразу заменить на что-то более зубастое и внедорожное. Да и лебедка на оттопыренной передней «губе» будет не лишней. Ведь все мы знаем, что аппетит приходит во время еды. И на бездорожье не всегда есть возможность откатиться назад без помощи лопаты, домкрата и лебедки. Даже когда под днищем 242 мм дорожного просвета.
Однако в любом случае то, что внедорожник демонстрирует, очень порадует его владельца. Хотя, конечно, короткобазный трехдверный Wrangler, да в комплектации Rubicon смотрелся бы на бездорожье куда более уместно.
Jeep Wrangler Sahara 80th Anniversary язык с трудом поворачивается назвать «бездорожником», благодаря его удали на асфальте. Однако ты переобуваешься в воздухе, как только с асфальта скатываешься на проселок, а с него и вовсе движешься, выбирая лишь направление.
Уверены, что опции, которые представлены в юбилейной версии, вряд ли пригодятся тем, кто планирует частенько посещать окрестные леса. И потому, наверное, нет смысла переплачивать. С другой стороны, цена этих опций, если набирать их по отдельности, повторимся, окажется много выше. И тут, сами понимаете, есть над чем задуматься.