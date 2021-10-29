Таблетка от жадности: тест-драйв Jeep Wrangler Sahara 80th Anniversary

Новая юбилейная вариация Jeep Wrangler изначально имеет одну единственную, так сказать, гражданскую четырехдверную версию кузова, в то время как обычная Sahara может быть трехдверным, короткобазным и по-настоящему вездеходом. Впрочем, это не значит, что длинный «Рэнглер» плох на бездорожье. Да, менее уклюж и удобен при маневрах в лесу, но случись ему плюхнуться в грязь, гребет знатно. Впрочем, как и выглядит.

Огромный передний бампер и расширители арок, роскошная круглая оптика со светодиодами внутри и гигантские колеса — как и любой из линейки «Рэнглеров» — этот способен обратить на себя внимание. Особенно в столь воинственном маскировочном цвете. Причастность внедорожника к юбилейной серии выдают 18-е диски, решетка радиатора, головная оптика и некоторые элементы, выкрашенные в дорогой матовый серый цвет Granite Crystal. Окончательно утвердиться в догадках эксклюзивности комплектации можно по шильдикам 80th Anniversary, и забравшись внутрь.

В интерьере юбилейной серии кожа не только на креслах, но и на передней панели. И также встречаются особые таблички да надписи, отсылающие к уникальному изданию. Впрочем, куда более интересны опции внедорожника, которые в рядовой «Сахаре» нужно докупать.