Хрустальный движок над страшным бампером: тест-драйв Toyota Land Cruiser 300

Даже если сделать Toyota Land Cruiser 300 трехколесным с приводом на единственное переднее колесо, красить исключительно в розовый цвет и продавать по справке о вакцинации четвертой, еще не придуманной, прививкой от COVID-19, то все равно за ним будет стоять очередь из желающих.

Можно долго спрашивать «как дела», но россиян впечатлит исключительно новый Toyota Land Cruiser. Извините, без обид. Могучий и нерушимый образ главного внедорожника, статус бойца с любыми, читаем между строк, препятствиями и транспорта «реальных пацанов», настолько сильно сросся с «Крузаком», что, кажется, стал не просто синонимом, а одной кровью. Вот такой вот общероссийский феномен.

По старой традиции, японцы начали знакомство с бензиновой версии — портал «АвтоВзгляд» подробно о ней рассказывал. А потом на сцену вышел хедлайнер — дизельной версии Land Cruiser отдают предпочтении более 70% покупателей. Описание внешности «трехсотки» можно растянуть на пару тысяч знаков, но, пожалуй, хватит и одной строчки: «крузак» остался тяжелым, квадратным и надменным, как гора.

Как Олимп, на котором он стоит уже четвертое по счету поколение, начиная с «восьмидесятки». Да и кого в действительности волнует его внешний вид? Надпись, гласящая, что перед нами «Ленд Крузер», располагается на своем законном месте. Все остальное — брызги.