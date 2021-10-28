Хрустальный движок над страшным бампером: тест-драйв Toyota Land Cruiser 300

Даже если сделать Toyota Land Cruiser 300 трехколесным с приводом на единственное переднее колесо, красить исключительно в розовый цвет и продавать по справке о вакцинации четвертой, еще не придуманной, прививкой от COVID-19, то все равно за ним будет стоять очередь из желающих.
Можно долго спрашивать «как дела», но россиян впечатлит исключительно новый Toyota Land Cruiser. Извините, без обид. Могучий и нерушимый образ главного внедорожника, статус бойца с любыми, читаем между строк, препятствиями и транспорта «реальных пацанов», настолько сильно сросся с «Крузаком», что, кажется, стал не просто синонимом, а одной кровью. Вот такой вот общероссийский феномен.
По старой традиции, японцы начали знакомство с бензиновой версии — портал «АвтоВзгляд» подробно о ней рассказывал. А потом на сцену вышел хедлайнер — дизельной версии Land Cruiser отдают предпочтении более 70% покупателей. Описание внешности «трехсотки» можно растянуть на пару тысяч знаков, но, пожалуй, хватит и одной строчки: «крузак» остался тяжелым, квадратным и надменным, как гора.
Как Олимп, на котором он стоит уже четвертое по счету поколение, начиная с «восьмидесятки». Да и кого в действительности волнует его внешний вид? Надпись, гласящая, что перед нами «Ленд Крузер», располагается на своем законном месте. Все остальное — брызги.
Тем более сейчас, когда покупают не то, что хочешь, а то, что есть. Квоты на Россию сначала обрезали пополам, а потом еще раз пополам. Не уважают, скажете? Неправда. История про локальный рынок: самим японцам предстоит подождать машину четыре года, потому что JDM пострадал от «кризиса компонентов» сильнее всего. Вот такая правда жизни. Но вернемся к «крузаку».
Внутри откровений нет и не предвидится: перед нами классический салон Toyota, украшенный на всякий случай большим экраном. Ну, просто чтобы был. Площадей много: всем, от передних капитанских кресел до галерки, хватит. Третьего ряда нет и не будет, а багажник по-прежнему велик — в прямом и переносном смысле слова.
Стилизованные под тумблеры алюминиевые переключатели да кнопочки, кресла из перфорированной кожи, удобные, кстати, много места не только для ног, но и для всех остальных частей тела. Хотя «крузак» и остался в прежних габаритах, но кажется просторнее. Чтобы включить или, точнее, отключить какую-либо модную опцию, вроде удержания в полосе, требуется произвести невероятное количество телодвижений, разорвавшись между клавишами и сенсорным экраном, размером с телевизор «Шилялис».
Видимо, этим и должны теперь заниматься менеджеры в автосалоне, потому что продавать им уже не нужно. Land Cruiser с этой задачей и сам по себе прекрасно справляется.
С точки зрения техники, все намного интереснее и краше. Японцы прекрасно знают, что у них полный карт-бланш, клиенты примут без раздумий даже самую безумную идею, так что можно свершать хоть революции. Чем, собственно говоря, они и занялись: трехсотый Land Cruiser — это новая машина до последнего болта, от «двухсотки» не осталось ничего.
Рама, мост, коробка, раздатка — все новое. Даже любимый и почитаемый V8 отправился в музей пугать экологов будущего. Отныне под капотом разместился V-образный 6-цилиндровый дизельный мотор, объемом 3,3 литра мощностью 299 л. с. Налоговая экономия владельцев «трехсоток», видимо, более не волнует. Воистину, рядом с ценой — это спички.
Сам по себе движок разработали с чистого листа: блок остался чугунным, а вот все остальное — инновации. Из хорошего — масляные форсунки, которые значительно увеличивают срок службы любого ДВС, CommonRail, c которым все более-менее понятно, и 6,9 секунд до сотни.
Из плохого — «уникальные» форсунки Denso i-ART, каждая из которых оснащена датчиками давления и температуры, выпускной коллектор, приваренный к ГБЦ, алюминиевой естественно, две последовательные турбины с изменяемой геометрией и, внимание, полые распредвалы и «колено». Хрустальный, если говорить применимо к российским реалиям.
Манера езды, отечественное «тяжелое топливо» — машина безостановочно чистила «сажевый фильтр» все три дня выездного тест-драйва в горах Дагестана — и качество обслуживания могут стать причиной скорого выхода этого сложного мотора из строя. Воистину, на чужих ошибках никто не учится, хотя японцы (правда, другие японцы) это все уже проходили. И свой легендарный внедорожник на подобном схоронили.
Первый владелец Toyota Land Cruiser 300, вне всяких сомнений, будет машиной наслаждаться, а вот все остальные — большой вопрос.
Который, впрочем, совсем не интересует тех, кто пойдет покупать эту машину в дилерском центре. Хотя всякое может быть, не будем зарекаться.
Об аграгетированной с мотором автоматической коробке переключения передач можно с уверенностью сказать лишь три вещи: в ней 10 ступеней, ее сделали правильные парни из Aisin и ее работа незаметна. Наверное, это лучшая черта любой АКП.
А еще японцы решились развести «городскую» версию машины и «внедорожную»: 70-th Anniversary с красивыми бамперами и дисками, а также богатым оснащением, отправили покорять «каменные джунгли», а Comfort + (с жесткими блокировками, размыкаемыми стабилизаторами и высокими бамперами) — пампасы. Впрочем, одумались быстро: те, кто хочет все и сразу, получат версию GR Sport, совместившую в себе все лучшее от обеих комплектаций.
Она немного дороже — писать суммы и цифры сейчас бесполезно, ведь они не имеют ничего общего с действительностью — но едет одинаково хорошо и по улице, и по разбитой дороге. Идея показалась настолько хорошей, что ее реализовыва
ли на скорую руку: GR получил настолько страшные колесные диски, что в пробке будут смеяться даже владельцы УАЗа. Впрочем, это его единственный серьезный недостаток, который должна нивелировать огромная надпись «Тойота» на решетке радиатора. По ней, собственно, и стоит выделять из толпы самых прозорливых обладателей нового Land Cruiser 300. Почему прозорливых?
Россия — большая страна, по которой асфальт растекается крайне медленно. Однажды владелец новенького «крузака» захочет выехать на вольные просторы магистралей, вдохнуть полный мотор воздуха и прожать педаль газа до упора. Ведь едет машина роскошно, быстро и смело. Чего гнобить в пробках такую инженерную мысль?
Но тут же выяснится, что раскачка у 70th Anniversary такая, что рыбацкий баркас позавидует. А бампера (особенно съемная, как оказалось, нижняя часть) не способны жить в дружбе с бездорожьем. Если тяга к путешествиям еще не окончательно пропала в коронавирусной суете, то GR Sport — лучший и самый универсальный выбор комплектации.
Однако кое-что актуально для всех Toyota Land Cruiser 300: машина стала слушаться руля, чего не удалось добиться с «двухсоткой», стала намного проще в управлении и в разы быстрее. Разгон нельзя назвать ураганным и, по ощущениям, он больше семи секунд до сотни, но, в общем и целом, можно смело говорить: что касается поведения на дороге, Land Cruiser стал лучше по всем показателям.
Лучше в поворотах и на прямой, понятнее и на разбитой дороге, и на ровном асфальте. Даже на штатных шинах показал мастерство на бездорожье, которое встретило такую понятную реакцию окружающих: ну это же «крузак», что вы хотели-то. Расход топлива в «режиме дьявола» составляет 19,7 литра «дизеля» на сотню, в спокойном темпе — около 14. Бак — 90 или 110 литров.
Капля дегтя — отсутствие пневматической подвески, которая отныне привилегия Lexus. Пожалуй, это единственный серьезный недостаток нового «Ленд Крузера» и единственный же шанс у нового Chevrolet Tahoe. Впрочем, это все не имеет ровным счетом никакого значения: «крузак» вернулся, да здравствует «крузак»!
Да, за него просят две цены. Да, у него «хрустальный» мотор и шумно в салоне. Да, бампер либо некрасивый, либо цепляется за бордюры. Да, страшные диски в самой привлекательной комплектации GR.
Блогеры говорят, что он плох, что знамя упало. Имеют ли все эти доводы хоть какую-то цель, кроме сотрясания воздуха? Нет. Для львиной доли россиян может быть только одна машина лучше, чем Toyota Land Cruiser. И это — новый Land Cruiser. А он перед нами.