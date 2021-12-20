Как Jaguar Land Rover помогает российским детям и людям преклонного возраста

Организаторы «Эстафеты добра» уже посетили несколько домов-интернатов, приютов и отделений временного проживания в Московской и Владимирской областях. Они, создавая особое настроение, украсили помещения новогодними елками и, конечно, вручили постояльцам рождественские подарки. Их волонтеры «ЛизаАлерт» доставляли на внедорожниках Land Rover Defender.

Помимо добровольцев, в акции приняли участие друзья и амбассадоры бренда. В их числе — режиссер и продюсер Федор Бондарчук, певица Елка, блогер Антон Воротников и многие другие. Их поддержка оказалась очень кстати, ведь они обратились к своей аудитории в социальных сетях, призвав подписчиков присоединиться к движению — совершить хороший поступок, поддержать того, кому особенно нужна помощь.

Тем, кто желает поучаствовать в «Эстафете добра», нужно опубликовать в Instagam пост с хештегом «НавстречуДобру». В публикации желательно рассказать о своих достижениях и планах по части благотворительности. А компания Jaguar Land Rover, в свою очередь, поделится этим контентом на своих официальных страницах. К слову, следить за ходом акции можно там же — в аккаунтах марки.