Сын против отца: сравнительный тест старого и нового Land Rover Defender

Сравнивать технически эти два автомобиля практически бессмысленно — уж больно далеко вперед шагнули технологии автомобильного мира, применяемые в новом Defender. Свежая машина, как уже говорилось, потеряла раму, обзавелась пневмоподвеской и голосовым управлением. Самое правильное здесь — усовершенствованная Terrain Response II и возможность преодоления брода глубиной до 0,8 метра, ведь передний и задний свесы у машины минимальны.

Умный Defender в режиме «Брод» умеет задерживать дыхание, он закрывает воздуховоды и прочие технологические отверстия, дабы не хлебнуть не всегда чистой и свежей водицы, чего, конечно же, не может сделать старый конь. Но просто так сдаваться старичок «Дэф» не хочет — об этом свидетельствуют лютые ценники на машину на вторичном рынке. Полуубитый хлам с конским пробегом предлагается от без малого миллиона рублей! Ну а более свежие версии вполне сопоставимы по прайсу с новой моделью (разговор начинается от 4 240 000 рублей).