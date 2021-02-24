Сын против отца: сравнительный тест старого и нового Land Rover Defender

Сравнивать технически эти два автомобиля практически бессмысленно — уж больно далеко вперед шагнули технологии автомобильного мира, применяемые в новом Defender. Свежая машина, как уже говорилось, потеряла раму, обзавелась пневмоподвеской и голосовым управлением. Самое правильное здесь — усовершенствованная Terrain Response II и возможность преодоления брода глубиной до 0,8 метра, ведь передний и задний свесы у машины минимальны.
Умный Defender в режиме «Брод» умеет задерживать дыхание, он закрывает воздуховоды и прочие технологические отверстия, дабы не хлебнуть не всегда чистой и свежей водицы, чего, конечно же, не может сделать старый конь. Но просто так сдаваться старичок «Дэф» не хочет — об этом свидетельствуют лютые ценники на машину на вторичном рынке. Полуубитый хлам с конским пробегом предлагается от без малого миллиона рублей! Ну а более свежие версии вполне сопоставимы по прайсу с новой моделью (разговор начинается от 4 240 000 рублей).
Итак, для нашего ликбеза в пару новому Land Rover Defender мы подобрали «Дэф» 2003 года выпуска с пробегом 48 000 км — всю жизнь с нуля в одних руках. По экстерьеру все ясно — дизайнеры Land Rover постарались максимально приблизиться к брутальным квадратным формам, насколько это возможно в современных реалиях. Но высокая поясная линия и небольшие окошки по-прежнему олицетворяют хорошо известный внедорожник, особенно стильно смотрятся задние фонари квадратной формы, словно рассыпанные по корме.
Не лишен стилистики и салон — от «моющихся» сидений, обитых по системе «кожа-тряпка», до широченного тоннеля и узкого проема для ног. Особый шик — раскладывающееся кресло посреди переднего ряда, в обычной жизни являющийся подлокотником. Далеко на нем не уедешь, но подвезти шестого пассажира из пункта «А» в пункт «Б» можно.
На фоне нового автомобиля старина «Дефендер» первого поколения, словно последний из могикан. Да, между ними семь десятков лет — вечность по меркам автопрома, однако для послевоенного периода Defender был весьма прогрессивной машиной, начиная от алюминиевого кузова и заканчивая немыслимой проходимостью и живучестью.
Да что там: сама Ее Величество Елизавета служила в армии на Land Rover Defender и гордится, что такой автомобиль есть в ее гараже, причем не в единственном экземпляре. Тем не менее, смещенный в сторону огромный руль и педали заставляют водителя сидеть вкривь и вкось, а положить руку на карту двери при закрытом окне просто-напросто не получится — рулевое колесо расположено слишком близко к стеклу. Все это — традиционные особенности Defender, способные повергнуть в ужас неподготовленного человека, но столь иронично любимые истинными поклонниками машины. Зато высоко сижу — далеко гляжу.
Как метко однажды выразился один мой коллега: «Land Rover Defender» — это автомобиль, обладающий непримиримым уровнем динамики и комфорта!«. Столь язвительная фраза относилась, безусловно, к старому Дэфу, ведь назвать этот автомобиль шустрым, динамичным и комфортабельным может разве что откровенный мазохист. Но ведь истинная стихия Defender вовсе не ровная, как стекло гладь автобанов, а те места, где, что называется, пехота не пройдет. Правда, до этих самых заповедных мест еще нужно добраться.
А на трассе старый Defender, хоть и держит дорогу благодаря массивной раме и длинной базе (в версии 110), но вовсе не может похвастать, как скоростными показателями (максимальная скорость в лучшем случае — 140 км/ч), так и плавностью хода. Кроме того, в холодное время года пассажиры будут, мягко говоря, подмерзать, стоит лишь сбросить скорость или попасть в дорожный затор. Ведь печка старого 'Дэфа» — его самое слабое место, и если в топку, что называется, не подкидывать угля большой совковой лопатой, в машине будет реальный дубак, словно нынешним февралем на юге России.
А вот в новом Defender с отоплением уже все нормально, и даже после старта на лютом московском морозе, уже через несколько минут объемный салон машины наполняется теплом — видать, новый «Дэф» сам себе угля умеет подбрасывать. К тому же, понятное дело, угол поворота колес у новой машины уже человеческий, да и вообще, создается субъективное ощущение, что 200-сильный турбодизель нового Defender значительно мощнее и резвее, чем есть на самом деле.
Автомобиль обладает прекрасной динамикой, задорным подхватом, при этом настройки выхлопной системы таковы, что кажется, будто едешь на бензиновом V8. В конце концов, количество современных электронных систем в немалой степени определяет нынешнюю цену новинки.
Новый Land Rover Defender стал самой ожидаемой вседорожной премьерой сезона 2020—2021, причем на выбор предлагаются сразу четыре комплектации — от колхозно-крестьянской до вполне гламурной городской. Впрочем, любой поклонник этого автомобиля на основное отличие обратит внимание сразу же — новый Defender практически стал… Range Rover. Возможно, теперь его логичнее называть Range Rover Defender.
К тому же, совсем скоро в продаже появится бесчисленное количество различных «прибамбасов» для тюнинга и апгрейда нового автомобиля: таким образом, можно прокачать не только его внедорожные возможности, но и ценник до невообразимого максимума. Тем не менее, самый главный вопрос пока еще остается открытым: сможет ли новый «Дэф» стать такой же легендой, как и его предшественник? Поживем — увидим.