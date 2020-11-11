Какие возможности дают автомобилистам социальные сети

Что же это за зверь такой — «Марафон» — и с чем его едят? Сервис представляет собой ленты фотографий на определенную тему под установленным хештегом. Присоединиться могут все желающие. Нужно лишь нажать кнопку «Участвовать», загрузить фото и добавить подпись. Отметим, что запустить марафон может не только группа, но и сами пользователи. После публикации фотографии появляются на так называемой витрине и в ленте.
Как поделились с порталом «АвтоВзгляд» разработчики социальной сети, «Марафоны» функционируют как в десктопной (на стационарном компьютере или ноутбуке), так в мобильной версиях. В приложениях на Android и iOS есть возможность участвовать в уже запущенных марафонах. Но еще немного — и можно будет создавать фотодвижуху и там.
Так что вступайте в нашу группу и предлагайте тему для марафона. Чем вы хотели бы поделиться, какими моментами своей жизни? А может быть не терпится увидеть тематические фото согруппников? Ждем ответы в комментариях здесь и в сообщениях в соцсетях.