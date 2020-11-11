Какие возможности дают автомобилистам социальные сети

Как поделились с порталом «АвтоВзгляд» разработчики социальной сети, «Марафоны» функционируют как в десктопной (на стационарном компьютере или ноутбуке), так в мобильной версиях. В приложениях на Android и iOS есть возможность участвовать в уже запущенных марафонах. Но еще немного — и можно будет создавать фотодвижуху и там.

Так что вступайте в нашу группу и предлагайте тему для марафона. Чем вы хотели бы поделиться, какими моментами своей жизни? А может быть не терпится увидеть тематические фото согруппников? Ждем ответы в комментариях здесь и в сообщениях в соцсетях.