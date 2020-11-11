Какие возможности дают автомобилистам социальные сети

Фото: АвтоВзгляд
Прогресс не стоит на месте, а разработчики соцсетей не сидят без дела: в «Одноклассниках» появился новый сервис под названием «Марафон». Группа портала «АвтоВзгляд» предлагает своим участникам с помощью нового инструмента делиться опытом и привлекать внимание к важным социальным проблемам. Как же это сделать? Все просто.

Что же это за зверь такой — «Марафон» — и с чем его едят? Сервис представляет собой ленты фотографий на определенную тему под установленным хештегом. Присоединиться могут все желающие. Нужно лишь нажать кнопку «Участвовать», загрузить фото и добавить подпись. Отметим, что запустить марафон может не только группа, но и сами пользователи. После публикации фотографии появляются на так называемой витрине и в ленте.

Фото: Одноклассники

Как поделились с порталом «АвтоВзгляд» разработчики социальной сети, «Марафоны» функционируют как в десктопной (на стационарном компьютере или ноутбуке), так в мобильной версиях. В приложениях на Android и iOS есть возможность участвовать в уже запущенных марафонах. Но еще немного — и можно будет создавать фотодвижуху и там.

Так что вступайте в нашу группу и предлагайте тему для марафона. Чем вы хотели бы поделиться, какими моментами своей жизни? А может быть не терпится увидеть тематические фото согруппников? Ждем ответы в комментариях здесь и в сообщениях в соцсетях.

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11 ноября 2020
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