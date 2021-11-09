Российские дилеры продают новый Range Rover по космическим ценам

Для начала приведем справочные цены, по которым новинкой сейчас торгуют немецкие дилеры. Так, в Германии за новый Range Rover просят минимум 121 тысячу евро или 10 000 000 российских рублей. Таким образом, со сменой генераций машина подорожала на 12%. На самую дорогую версию First Edition европейские дилеры навесили ценник «160 000», или — 13 200 000 наших «целковых».

Но, как известно, Москва — мировая столица крутых понтов. (Как говорится, если бы понты светились, в Первопрестольной всегда были бы белые ночи). А потому московские торговцы автомобильной роскошью готовы принять заказ на вышеупомянутое исполнение First Edition, но потенциальному покупателю придется заплатить… 34 400 000 рублей!

Во всяком случае, такую стоимость называют сами фанаты Range Rover на одном из форумов, в качестве доказательства публикуя подтверждающие снимки прайс-листа. (Правда, нельзя исключать, что это фейк, дабы взбудоражить клубную тусовку).

Найдутся ли желающие? Наверное, да. Ведь первым выкатить главную новинку британского автопрома сезона 2021—2022 — это, конечно, круто. Пускай, и переплатив за это удовольствие стоимость нескольких квартир в недалеком «замкадье».

К слову, российских клиентов Jaguar Land Rover ценит и любит. Не зря же закрытый показ нового поколения Range Rover прошел именно в Москве! Обозреватель портала «АвтоВзгляд» побывал на премьере флагмана марки и готов рассказать, каков он, новый «Рейндж» на ощупь.