Полицейским на радость: почему автомобили Aurus ждет судьба «Москвича-412»

Производить ненужное, никчемное и несъедобное страна умела масштабно, в ритме соцсоревнования и в соответствии с планами пятилеток. После чего в магазине устраивали продажи в нагрузку. Индийский чай «со слоном» продавали с консервированной морской капустой. Сервелат — с ливерной колбасой. Наш человек безропотно тратил деньги, выбрасывая несъедобное, но принося домой вожделенное. Такая же ситуация была с книгами, которые в СССР стояли выше еды и безоговорочно считались одним из важнейших товаров. Но к Джеку Лондону полагался Борис Пильняк, к Марку Твену в нагрузку шел Михаил Дудин, а к Чехову давали Фадеева.
«Ижевский автомобильный завод» со своей основной моделью «Москвич-412» агонизировал десятилетия. АЗЛК прекратил выпуск этой машины в 1976, а в Ижевске не смогли вовремя придумать себе следующую модель и продолжали производство некогда приличного автомобиля до 1999 года, дождавшись его полного устаревания и дойдя до состояния свободной продажи.
Это стало невиданным для страны, когда автомобиль покупали не через профсоюзную очередь, а в автомагазине. Но ИЖ-412 не брали. И версию «Комби-2125» тоже. Машины стояли на подиумах в главном магазине страны в столичном Южном порту и люди проходили мимо. Но ведь это не повод прекратить производство никчемной, бесполезной и никому не нужной вещи?
Но сценарий с продажей в нагрузку здесь неприемлем из-за цены. И в таких случаях на помощь неудачнику приходит государство и бюджет. Автомобили ИЖ-412 отправили по разнарядке в милицию. В конце ХХ века, когда все приличные люди пересаживались на иномарки, а остальные ездили на «Жигулях», ИЖ-412 воспринимался с отчаянием и негодованием. И это был единственный раз, когда население сочувствовало милиционерам.
В наше время государство смастерило систему ГЛОНАСС. Военным она необходима, а гражданские ее не поняли и не приняли. У мирного населения есть привычный и точный GPS. Чтобы заставить людей пользоваться неточным ГЛОНАСС, пришлось отбросить в сторону вариант «в нагрузку», не очень помог бюджет и остался единственный способ открытого принуждения.
Автомобилистам приказали поставить на свои машины кнопку ЭРА-ГЛОНАСС, создав систему «помощи на дороге», вызвавшую волну неподдельной иронии. Примечательно, что на Дальнем Востоке народ выступил против принудительной установки ЭРА-ГЛОНСС и правительство разрешило дальневосточникам не тратиться. Им каждый год продлевают мораторий на установку. Но остальные жители страны, при первичной постановке на учет вновь ввезенного автомобиля, за кнопку обязаны заплатить.
Aurus оказался не нужен отечественному потребителю. Производственные мощности рассчитаны на 600 авто в год, но заказов только 60 и больше не предвидится. Похоронив 12,4 млрд. бюджетных рублей, проект остался привычно дорогим и невостребованным целевой аудиторией.
Самое время звать на помощь бюджет и начинать принуждение к покупке. Лучше всего выглядел бы госзаказ на «Аурусы» с последующей раздачей автомобилей министрам, генералам и руководителям ведомств.
После того, как пожарный начальник столицы ездил на красном Porsche Cayenne с мигалками, руководитель Роспотребнадзора, старший эколог или ректор МГУ отлично бы смотрелись в «Аурусах» со специфической ведомственной окраской. Рассчитывать на эмиратских шейхов не приходится. По-настоящему богатые люди не любят самозванцев. И тогда остается привычный сценарий — Aurus в полиции.