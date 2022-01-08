Полицейским на радость: почему автомобили Aurus ждет судьба «Москвича-412»

Производить ненужное, никчемное и несъедобное страна умела масштабно, в ритме соцсоревнования и в соответствии с планами пятилеток. После чего в магазине устраивали продажи в нагрузку. Индийский чай «со слоном» продавали с консервированной морской капустой. Сервелат — с ливерной колбасой. Наш человек безропотно тратил деньги, выбрасывая несъедобное, но принося домой вожделенное. Такая же ситуация была с книгами, которые в СССР стояли выше еды и безоговорочно считались одним из важнейших товаров. Но к Джеку Лондону полагался Борис Пильняк, к Марку Твену в нагрузку шел Михаил Дудин, а к Чехову давали Фадеева.

«Ижевский автомобильный завод» со своей основной моделью «Москвич-412» агонизировал десятилетия. АЗЛК прекратил выпуск этой машины в 1976, а в Ижевске не смогли вовремя придумать себе следующую модель и продолжали производство некогда приличного автомобиля до 1999 года, дождавшись его полного устаревания и дойдя до состояния свободной продажи.

Это стало невиданным для страны, когда автомобиль покупали не через профсоюзную очередь, а в автомагазине. Но ИЖ-412 не брали. И версию «Комби-2125» тоже. Машины стояли на подиумах в главном магазине страны в столичном Южном порту и люди проходили мимо. Но ведь это не повод прекратить производство никчемной, бесполезной и никому не нужной вещи?