Почему новый КоАП РФ вернет нас в расстрельный 1937 год

Но самое страшное, что попытаются негласно прописать в новом КоАПе — правовую норму 1937 года — «Аналогия». В действительности это неточная дата. Уголовный кодекс, по которому уничтожали людей в 1937 году, написан 100 лет тому назад, в 1922 году. Статья 10 устанавливала понятие «Аналогии».
Если совсем коротко: привлечение к ответственности ставилось в зависимость от оценки результата, а не реальных мотивов и целей гражданина. Кодекс очень вольно трактовал понятие преступления: обвиняемый «хотя и не ставил прямо преступной цели, однако… должен был предвидеть общественно опасный характер последствий…». Наказание, вплоть до расстрела за то, чего не предвидел и за то, чего не совершал, но что могло быть расценено по совокупности последствий, а не в конкретном поступке.
Наказание за то, чего не делал, в новом КоАПе планируется реализовать в балльной системе нарушений. Той самой, от которой отказались сразу, как только пал СССР, поскольку единственной ее целью было шантаж водителя инспектором ГИБДД.
В СССР каждый возил с собой в водительском удостоверении приговор ГАИ в виде «Карточки учета нарушений», где ставились просечки за нарушенные статьи ПДД. Три просечки означали лишение и переэкзаменовку. И как только инспектор получал в руки карточку с двумя проколами (просечками), начинался торг, охватывающий самый широкий спектр возможностей от примитивной взятки и заканчивая услугами и натуральным обменом, поскольку в нищей стране шантажом удавалось получить много дефицитного, запретного или вовсе запрещенного.
Новый КоАП возрождает именно эту систему унижения, вымогательства и наказания «по аналогии», когда водитель лишь превысил скорость или проехал на запрещающий сигнал, но поскольку в третий раз, то накажут его не за красный светофор, а по всей строгости 1937 года, как за систематическое и умышленное нарушение Правил, а так же отрицание главенства полиции и легитимности шантажа на любую сумму.
Продолжая репрессивный натиск, водителя за красный светофор накажут четыре раза за одно деяние: штрафом, штрафстоянкой, лишением, переэкзаменовкой.
В судах эту задачу решили давно: законность разошлась со справедливостью. Но нынешний КоАП все еще содержит шанс на справедливость. Уничтожая ее, пишется новый КоАП.
Чтоб неповадно было водителям, а на самом деле всем, кто подпадает под действие Кодекса, т. е. податному населению вне зависимости от причастности к рулю и дорожному движению. В стране не должно быть справедливости нигде, тем более в КоАП.