Почему новый КоАП РФ вернет нас в расстрельный 1937 год

Но самое страшное, что попытаются негласно прописать в новом КоАПе — правовую норму 1937 года — «Аналогия». В действительности это неточная дата. Уголовный кодекс, по которому уничтожали людей в 1937 году, написан 100 лет тому назад, в 1922 году. Статья 10 устанавливала понятие «Аналогии».

Если совсем коротко: привлечение к ответственности ставилось в зависимость от оценки результата, а не реальных мотивов и целей гражданина. Кодекс очень вольно трактовал понятие преступления: обвиняемый «хотя и не ставил прямо преступной цели, однако… должен был предвидеть общественно опасный характер последствий…». Наказание, вплоть до расстрела за то, чего не предвидел и за то, чего не совершал, но что могло быть расценено по совокупности последствий, а не в конкретном поступке.

Наказание за то, чего не делал, в новом КоАПе планируется реализовать в балльной системе нарушений. Той самой, от которой отказались сразу, как только пал СССР, поскольку единственной ее целью было шантаж водителя инспектором ГИБДД.