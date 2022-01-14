В России открыли прием заявок на электрический MINI Cooper SE

MINI Cooper SE оснащается электромотором в 184 л. с. (270 Нм), который разгоняет трехдверку до первой сотни за 7,3 секунды. Выдающейся дальностью хода малыш-хетчбэк похвастать не может: он проходит на одном заряде не более 215 км. На подпитку с 10 до 80% батарее (32,6 кВт⋅ч) требуется 2,5 часа, если мощность тока достигает 11 кВт. На более же «продвинутых» станциях (с постоянным током в 50 кВт) время сокращается до 35 минут.

В Россию MINI привезет всего 250 экземпляров Cooper SE в исполнениях Classic и Electric. В первом случае хетчбэку полагаются светодиодные фары и фонари, мультимедийка с экраном 8,8 дюйма, круиз-контроль, беспроводная зарядка смартфона, обогрев руля, спортивные кресла с тканевой или кожаной обивкой. Во втором — помимо прочего, камера заднего вида, ассистент парковки и навигационная система.

Тем, кто заинтересовался электрифицированным «Купером», предлагается оставить заявку на официальном сайте марки. Но полноценным приемом заказов это не назвать, ведь цены станут известны лишь в феврале. Похоже, британцы просто прощупывают почву.

Кстати, о ценах. Ранее предполагалось, что за Cooper SE дилеры попросят от 3,6 млн рублей. Однако учитывая, что 31 декабря прекратилось действие беспошлинного ввоза электромобилей в Россию, можно смело предположить, что прайсы будут выше.