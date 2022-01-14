В России открыли прием заявок на электрический MINI Cooper SE

Фото: MINI
К тем производителям, что не побоялись привезти свои электромобили на мертвый «зеленый» авторынок России, примкнула компания MINI. Британцы открыли прием предварительных заказов на трехдверный Cooper SE. Точные цены хетчбэка «на батарейках» пока не называются, но хотя бы раскрываются комплектации.
Кристина Извекова

MINI Cooper SE оснащается электромотором в 184 л. с. (270 Нм), который разгоняет трехдверку до первой сотни за 7,3 секунды. Выдающейся дальностью хода малыш-хетчбэк похвастать не может: он проходит на одном заряде не более 215 км. На подпитку с 10 до 80% батарее (32,6 кВт⋅ч) требуется 2,5 часа, если мощность тока достигает 11 кВт. На более же «продвинутых» станциях (с постоянным током в 50 кВт) время сокращается до 35 минут.

В Россию MINI привезет всего 250 экземпляров Cooper SE в исполнениях Classic и Electric. В первом случае хетчбэку полагаются светодиодные фары и фонари, мультимедийка с экраном 8,8 дюйма, круиз-контроль, беспроводная зарядка смартфона, обогрев руля, спортивные кресла с тканевой или кожаной обивкой. Во втором — помимо прочего, камера заднего вида, ассистент парковки и навигационная система.

Тем, кто заинтересовался электрифицированным «Купером», предлагается оставить заявку на официальном сайте марки. Но полноценным приемом заказов это не назвать, ведь цены станут известны лишь в феврале. Похоже, британцы просто прощупывают почву.

Кстати, о ценах. Ранее предполагалось, что за Cooper SE дилеры попросят от 3,6 млн рублей. Однако учитывая, что 31 декабря прекратилось действие беспошлинного ввоза электромобилей в Россию, можно смело предположить, что прайсы будут выше.

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14 января 2022
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