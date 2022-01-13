Не пирожками торгуем: умрет ли российский авторынок в 2022 году

Провожая крайне непростой 2020 год, погрузивший в глубочайший кризис не только автомобильную промышленность, но и многие другие отрасли, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступила с довольно аккуратным прогнозом на 2021. Тогда эксперты предположили, что дилеры, учитывая все потенциальные сложности («ковидные» волны, валютные колебания, рост стоимости металлов), передадут покупателям около 1,63 млн автомобилей.
2021
Однако дела пошли лучше, чем ожидалось. Первая половина года выдалась сильной — особенно второй квартал, когда наблюдался ощутимый рост продаж. И даже несмотря на то, что успех апреля-июня был обусловлен низкой базой 2020-го (именно на этот период пришелся локдаун), АЕБ поспешил скорректировать свой годовой прогноз до весьма оптимистичных значений: продадим 1,75 млн машин, что сопоставимо с результатом докризисного 2019-го.
Увы, во второй половине года ситуация переломилась, и продажи ввиду нехватки полупроводников, недостаточных объемов производства, логистических трудностей и иных неприятностей пошли на спад. В итоге, можно сказать, сбылся первый прогноз: реализовано 1 666 780 автомобилей. Рынок подрос на 4,3%, но лишь благодаря удачному второму кварталу, подчеркнули в АЕБ.
Если смотреть по сегментам, то тренды 2020-го в прошлом году сохранялись. Очевидную динамику продемонстрировали SUV и С-класс: первый уверенно рос, второй — так же уверенно — падал. Что же до легкого коммерческого транспорта, то там дела шли чуть лучше, чем по рынку в целом: дилеры передали клиентам 130 691 машину, а рыночная доля LCV достигла 7,8%.
Никаких сенсаций и в «марочной» разбивке. В ТОП-10 — все те же, разве что кое-кто махнулся местами. Возглавляет рейтинг традиционно АВТОВАЗ: в пользу машин LADA сделали выбор 350 714 человек (+2%). Из первой десятки также можно выделить компанию Toyota, которая «опередила» рынок (+7%), «пристроив» 97 941 автомобиль. Отличился и ГАЗ: 56 468 проданных авто, плюс 10% к результату прошлого года. У остальных — незначительный рост или падение.
Стоит сказать пару слов и об электромобилях. Несмотря на то, что их продажи в масштабах рынка по-прежнему ничтожны (доля менее 1%), в 2021-м «электрички» таки пробили полоток в тысячу реализованных авто. Если быть точнее, то россияне купили 1001 «зеленую» машину, что обеспечило сегменту рост на 160%. А все благодаря беспошлинному ввозу «чистых» автомобилей в Россию и другие страны ЕАЭС, который… действовал до 31 декабря.
В АЕБ уверены, что отмена беспошлинного ввоза неминуемо приведет к замедлению развития электрического транспорта. Ведь иностранные производители не смогут сдержать цены (справедливости ради, и без того «кусачие»), а отечественные — включатся в работу не раньше 2024-го. В правительстве все понимают, но даже несмотря на свое обещание поддерживать «зеленое» направление, власти принимают губительные решения.
А нужны ли вообще России электрокары, если инфраструктура не готова? Отвечая на этот вопрос, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ д-р Томас Штэрцель провел любопытную параллель с извечным спором про курицу и яйцо. Подстегивать спрос и инвестировать в зарядные станции нужно одновременно. А еще хорошо бы снова — хотя бы на пару ближайших лет — ввести беспошлинный ввоз. И над этим АЕБ сейчас активно работает.
2022
Но вернемся к нашим… двигателям внутреннего сгорания. По прогнозам экспертов, в наступившем году дилеры продолжат страдать от нехватки автомобилей и растущего банка заказов. Кризис хват не ослабит: полупроводники останутся в дефиците, материалы будут дорожать, логистика — «хромать», а покупатели, как следствие — «глотать», рассматривая прайс-листы.
Кстати, рассуждая о ценах, представители комитета АЕБ отметили, что стремительное подорожание автомобилей в 2021-м было обусловлено, помимо прочего, высокой инфляцией во всем мире. Что дальше? Неопределенность останется, но прогноз умеренно позитивный. Эксперты считают, что негативный эффект роста цен сгладит развитие кредитного направления. Хотя и не совсем понятно, как именно. Ведь и этот рынок сейчас испытывает сложности.
Кроме того, в 2022-м будет снижаться доля импортируемых машин. Поскольку власти заинтересованы в повышении уровня локализации, они продолжат «зажимать» зарубежных автостроителей. Следовательно, рискуют покинуть отечественный рынок еще несколько моделей, производимых за рубежом, или даже целых марок. Но пока комитету АЕБ ничего не известно о тех, кто планирует «отчалить» в 2022-м.
За последние десять лет российский авторынок сильно сдал. И говорить о том, сможет ли он когда-нибудь вернуться к докризисным показателям, сложно. Для начала нужно решить насущные проблемы — например, с полупроводниками. Работа в этом направлении ведется, но нужно понимать, что цепочка поставок — механизм крайне затейливый. «Не все сразу, мы ведь тут не пирожки продаем», — шутит г-н Штэрцель.
А вообще, по мнению представителей АЕБ, решить актуальные проблемы в первой половине 2022-го не получится. Во второй — с наибольшей вероятностью тоже. Тем не менее, по итогам года продажи таки подрастут — на 3,3% (по отношению к 2021-му) до 1 722 000 реализованных машин. Эксперты предсказывают нерадужную, но стабильную ситуацию. Когда же все наконец наладится? Не раньше, чем в 2023-м.
P. S.
Комитет АЕБ ставит перед собой еще несколько амбициозных задач, помимо борьбы за беспошлинный ввоз электрокаров. Ассоциация намерена лоббировать внесение поправок в постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Зачем? «Требования к локализации должны быть прозрачные, а система начисления баллов — понятной».
Кроме того, в АЕБ считают важным добиться повышения «входного» порога налога на роскошь, индексировать его раза в два. За последние годы ценники сильно выросли, а граница осталась на прежнем уровне — 3 млн рублей. В итоге некоторые массовые авто попали в «люкс», что сделало их менее доступными и в целом подорвало автопром. А машины гражданам еще пригодятся. Ведь отказываться от личного транспорта в пользу альтернативного слишком рано, считают в АЕБ.