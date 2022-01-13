Не пирожками торгуем: умрет ли российский авторынок в 2022 году

Провожая крайне непростой 2020 год, погрузивший в глубочайший кризис не только автомобильную промышленность, но и многие другие отрасли, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступила с довольно аккуратным прогнозом на 2021. Тогда эксперты предположили, что дилеры, учитывая все потенциальные сложности («ковидные» волны, валютные колебания, рост стоимости металлов), передадут покупателям около 1,63 млн автомобилей.

2021

Однако дела пошли лучше, чем ожидалось. Первая половина года выдалась сильной — особенно второй квартал, когда наблюдался ощутимый рост продаж. И даже несмотря на то, что успех апреля-июня был обусловлен низкой базой 2020-го (именно на этот период пришелся локдаун), АЕБ поспешил скорректировать свой годовой прогноз до весьма оптимистичных значений: продадим 1,75 млн машин, что сопоставимо с результатом докризисного 2019-го.

Увы, во второй половине года ситуация переломилась, и продажи ввиду нехватки полупроводников, недостаточных объемов производства, логистических трудностей и иных неприятностей пошли на спад. В итоге, можно сказать, сбылся первый прогноз: реализовано 1 666 780 автомобилей. Рынок подрос на 4,3%, но лишь благодаря удачному второму кварталу, подчеркнули в АЕБ.