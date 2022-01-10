Зачем ушлые автовладельцы обрабатывают аккумулятор антикором

Об аккумуляторе большинство автовладельцев вспоминают лишь тогда, когда машина отказывается заводиться то ли из-за совсем «мертвой» АКБ, годящейся лишь в утиль, либо если «батарейка» просто разрядилась «в ноль». В последнем случае лучше всего снять аккумулятор с машины и зарядить его до нормального уровня от бытовой электросети. А полностью «умершую» батарею однозначно ждет демонтаж.

Но тут могут возникнуть проблемы. Практически в любой современной легковушке стартерную батарею фиксирует специальная горизонтальная скоба. Два ее конца, в свою очередь, длинными винтовыми стяжками связаны с площадкой, на которой стоит «аккум». Таким образом, последний, фактически, зажат между скобой и этой площадкой. Принципиальная конструкция подобного фиксатора стара, почти как сам автомобильный мир. Ее можно увидеть и на древних «Жигулях», и на какой-нибудь современной Mazda.

Но такая система крепления аккумулятора имеет слабое место. Стяжки представляют собой тонкие стальные стержни с мелкой резьбой на концах, возвышающихся над верхней частью аккумулятора. В условиях соленых зимних российских дорог эта резьба так ржавеет, что порой полностью приходит в нерабочее состояние. Из-за чего снять старый аккумулятор становится физически невозможно до тех пор, пока не отломаешь хотя бы одну из стяжек.