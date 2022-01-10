Зачем ушлые автовладельцы обрабатывают аккумулятор антикором

Об аккумуляторе большинство автовладельцев вспоминают лишь тогда, когда машина отказывается заводиться то ли из-за совсем «мертвой» АКБ, годящейся лишь в утиль, либо если «батарейка» просто разрядилась «в ноль». В последнем случае лучше всего снять аккумулятор с машины и зарядить его до нормального уровня от бытовой электросети. А полностью «умершую» батарею однозначно ждет демонтаж.
Но тут могут возникнуть проблемы. Практически в любой современной легковушке стартерную батарею фиксирует специальная горизонтальная скоба. Два ее конца, в свою очередь, длинными винтовыми стяжками связаны с площадкой, на которой стоит «аккум». Таким образом, последний, фактически, зажат между скобой и этой площадкой. Принципиальная конструкция подобного фиксатора стара, почти как сам автомобильный мир. Ее можно увидеть и на древних «Жигулях», и на какой-нибудь современной Mazda.
Но такая система крепления аккумулятора имеет слабое место. Стяжки представляют собой тонкие стальные стержни с мелкой резьбой на концах, возвышающихся над верхней частью аккумулятора. В условиях соленых зимних российских дорог эта резьба так ржавеет, что порой полностью приходит в нерабочее состояние. Из-за чего снять старый аккумулятор становится физически невозможно до тех пор, пока не отломаешь хотя бы одну из стяжек.
Раскурочив это крепление, автовладелец принимается искать ему замену. Но стяжка — редко востребованная деталь. Поэтому, заказав ее в магазине, придется долго ждать доставки, поставив авто на прикол, ведь ездить со свободно прыгающим на кочках аккумулятором крайне не рекомендуется. От ударов на колдобинах его пластиковый корпус может треснуть, а электролит протечь в подкапотное пространство — со всеми вытекающими «кислотными» последствиями.
Проблемы из-за ржавых стяжек крепления вероятны не только на немолодых уже машинах. Дело в том, что срок жизни хорошей батареи в российских условиях составляет 4—5 лет. А за 5 лет противогололедные реагенты могут заклинить ржавчиной любую открытую всем ветрам металлическую резьбу. Но рачительный автовладелец в состоянии легко обеспечить ей требуемую защиту.
Приобретаем в ближайшем автомагазине небольшое количество какого-нибудь антикоррозийного состава и обрабатываем им видимые части обеих стяжек крепления аккумулятора. Все, коррозия до резьбы не доберется и аккумулятор можно будет легко снять в любой момент. Одновременно не помешает облить антикором и «рога» АКБ вместе с надетыми на них проводами. Так они будут защищены от загрязнения и окисления, что пойдет только на пользу электрическому соединению между батареей и бортовой электросетью.