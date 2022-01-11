В России стартовали продажи хетчбэка MINI Camden Edition

Премьера MINI Cooper четвертого поколения состоится лишь через год, так что пока британцы всеми силами стараются привлечь внимание автомобилистов к текущей генерации. И очередной шаг — запуск спецсерии Camden Edition. Внешне трехдверки в особом исполнении можно опознать по накладкам — на боковинах кузова и порогах — и шильдику. Кроме того, обращают на себя внимание колесные диски 18″ Pulse Spoke с «вечными» шинами Run-Flat.

Но дизайнерскими изысками список отличий не ограничивается: у MINI Camden Edition расширенный опционал. Помимо оснащения, предусмотренного комплектацией «Классик», в хетчбэке можно отыскать камеру заднего вида, ассистентов вождения и парковки, панорамную крышу, а также кожаные сиденья, оформленные в стиле Malt Brown. Что же до техники, то тут ничего особенного: моторы, коробки и настройки традиционные.

Российские дилеры MINI уже принимают заказы на хетчбэк Camden Edition. И тем, кто заинтересовался машиной, выпущенной в честь модного лондонского района, следует поторопиться. Для нашей страны тираж трехдверок ограничен 50 экземплярами: 25 автомобилей окрашены в светло-серый Rooftop Grey и еще 25 — в синий Island Blue.