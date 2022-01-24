В России отзывают Mercedes-Benz S-класса, опасные для пассажиров

Как оказалось, у некоторых Mercedes-Benz S-класса «барахлит» датчик распознавания переднего пассажира. Система попросту не видит седока, из-за чего в момент столкновения его подушка безопасности может не сработать. Это, в свою очередь, чревато серьезными травмами, а потому откладывать надолго посещение сервиса владельцам потенциально опасных машин не стоит.

Под отзывную кампанию подпадают 1082 автомобиля, проданных российскими дилерами в 2021 году. В ближайшее время собственников оповестят о необходимости заглянуть в сервис. На «отзывных» S-классах совершенно бесплатно обновят программное обеспечение блока управления подушками безопасности, чтобы исключить ошибки.

Добавим, что проверять наличие открытых сервисных кампаний можно на сайте Росстандарта — достаточно иметь под рукой VIN-номер транспортного средства. Без предупреждений на «отзывные» работы лучше не приезжать: имеет смысл позвонить в сервис официального дилера и записаться, поскольку некоторые акции подразумевают предварительный заказ запчастей и наличие свободного электрика.