Новые дорожные поборы: с 1 февраля резко вырастут цены на продукты

Впрочем, столь глобально рассуждать мы не будем, а остановимся на более приземленных сложностях бытия, которые вот-вот почувствуют на себе российские граждане. И прежде всего, поборы с грузоперевозчиков вызовут неумолимый рост цен на продукцию, которую они перевозят. Иными словами, с 1 февраля подорожают продукты питания, товары массового пользования и прочее. А далее ждем роста инфляции. И не только…

«Закончится не просто инфляцией, а тем, что автопарк выйдет из строя. И встанет все: от строек до поставок продуктов. Это отразится на всей экономике страны», — прокомментировал эксперт думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Валентин Игнатьев.

Стоит добавить, что помимо растущих тарифов грузоперевозчики столкнулись с резким скачком цен на дизельное топливо — до 19%! О чем заявил глава Национальной Ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Из-за растущих расходов перевозчикам попросту невозможно окупать машины и обновлять автопарк, чей средний возраст составляет 21 год. Едут — уже хорошо…

Не секрет, что подорожали и комплектующие для автомобилей, что тоже вызвало повышение стоимости услуг по перевозке. А за решения чиновников, ведущие к удорожанию перевозок, в конечном счете платят сами потребители.