Новые дорожные поборы: с 1 февраля резко вырастут цены на продукты

Впрочем, столь глобально рассуждать мы не будем, а остановимся на более приземленных сложностях бытия, которые вот-вот почувствуют на себе российские граждане. И прежде всего, поборы с грузоперевозчиков вызовут неумолимый рост цен на продукцию, которую они перевозят. Иными словами, с 1 февраля подорожают продукты питания, товары массового пользования и прочее. А далее ждем роста инфляции. И не только…
«Закончится не просто инфляцией, а тем, что автопарк выйдет из строя. И встанет все: от строек до поставок продуктов. Это отразится на всей экономике страны», — прокомментировал эксперт думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Валентин Игнатьев.
Стоит добавить, что помимо растущих тарифов грузоперевозчики столкнулись с резким скачком цен на дизельное топливо — до 19%! О чем заявил глава Национальной Ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
Из-за растущих расходов перевозчикам попросту невозможно окупать машины и обновлять автопарк, чей средний возраст составляет 21 год. Едут — уже хорошо…
Не секрет, что подорожали и комплектующие для автомобилей, что тоже вызвало повышение стоимости услуг по перевозке. А за решения чиновников, ведущие к удорожанию перевозок, в конечном счете платят сами потребители.
В совокупности оброков, транспортники выплачивают чуть ли не тройную цену за ущерб, который якобы наносят своей ездой дорогам страны. Помимо «Платона», это и акцизы на топливо, которые за последние шесть лет выросли втрое, и подорожание запчастей, и отдельно растущие тарифы «платников». Все это, естественно, пагубно отражается на ценах в магазинах.
У нас уже и без того стоимость товаров и продуктов питания бьет все рекорды — от коронавируса ли, дефицита микрочипов или от санкций — населению без разницы: денег-то в карманах не прибавилось!
«Нужно разрывать это кольцо поборов, каждый из которых вносит свой вклад в инфляцию, отражаясь на конечной цене товаров. При этом каждый лишний процент инфляции толкает все большее число наших граждан в разорение и нищету», — проявил озабоченность депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, властям необходимо совместно решать этот вопрос с представителями транспортной отрасли. Необходимо, но решат ли? Ответ мы с вами знаем. А посему затяните потуже пояса и… держитесь!