В России отзывают более 30 000 травмоопасных автомобилей Audi

Откладывать визит в сервис официального дилера владельцам потенциально опасных четырехдверок не стоит. Ведь проблема «эирбегов» Takata заключается в том, что при срабатывании подушек иногда разрушается корпус газогенератора, и все эти осколки летят в водителя и пассажиров, что чревато серьезными травмами и даже летальным исходом.

В рамках новой сервисной кампании технические специалисты меняют модуль подушки безопасности переднего пассажира — дефектной является именно она. Все работы проводятся абсолютно бесплатно для собственника — нужно лишь записаться в официальный сервис Audi.

В ближайшее время представители марки оповестят владельцев 31 270 потенциально дефектных седанов A4 и A6 о необходимости посетить дилерский центр. Впрочем, дожидаться их сообщения необязательно — узнать, подпадает ли машина под отзывную кампанию, можно самостоятельно, на официальном сайте Росстандарта.