Зачем советские автомеханики всегда держали под рукой самую дешевую губную помаду

Легенды о вселенской надежности и огромном ресурсе советских автомобилей — не более, чем легенды. Низкий уровень форсированности агрегатов и незначительные пробеги в тандеме с бережным обращением помогали машинам, но их все равно приходилось ремонтировать. И случалось это, увы, довольно часто.

Советская промышленность просто не успевала работать на качество, ведь желания руководства быть впереди планеты всей, плановая экономика и пятилетки, вынуждали ориентироваться на количество. Машину хотелось всем, за ними стояли очереди, а получить долгожданного «железного коня» можно было лишь по талону. Как вы понимаете, ни о каком выборе модели, цвета и комплектации даже речи не шло.

С обслуживанием дела обстояли еще хуже. Авторемонт в годы развитого социализма в корне отличался от современного: тотальный дефицит запчастей в тандеме с низким качеством и фантастическим количеством брака заставлял мастера быть настоящим волшебником. Уже сам факт наличия нужной детали был половиной дела, а уж некоторые «недоработки» завода приходилось править на месте. Порой, скрипя зубами, ведь в нормальных условиях такую «железку» можно лишь сдать на металлолом. Кривые, косые, поврежденные, с облоем и недоработками — в отдел запчастей чаще всего попадали элементы, отбракованные на заводских ОТК.