Haval специально для России доработал кроссоверы F7 и F7x

Надо заметить, что рестайлинг вышел достаточно легким. Под замену пошли бамперы и решетка радиатора, притом последняя теперь — радикального черного цвета. Финальным акцентом стали противотуманные фары другой формы. Осталось только узнать, как эти перемены повлияли на цену…

Кстати, недавно эксперты аналитической компании J. D. Power, точнее, ее китайского подразделения, опубликовали очередной рейтинг надежности автомобилей, и на этот раз они «прошлись» главным образом по «домашнему» рынку.

Портал «АвтоВзгляд» внимательно изучил результаты исследования и выделил из общего списка те марки, которые связаны с Россией.