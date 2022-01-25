АВТОВАЗ планирует выпустить городской кроссовер

Во время итоговой пресс-конференции Оливье Морне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа, намекнул порталу «АвтоВзгляд», что LADA сейчас работает над неким кроссовером. Притом г-н Морне назвал будущую новинку подзабытым именем XCode — так именовался концепт, показанный на Московском автосалоне 2016 года (на фото).

На самом мероприятии вазовский менеджер не стал раскрывать подробности: «Всю информацию об этом автомобиле мы раскроем позже — сейчас слишком рано обсуждать детали», — сухо подметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу.

Однако портал «Дром» добавил фактуры. По собственной информации издания, официальный старт производства нового «паркетника» состоится на рубеже 2025—2026 годов. Это будет городской SUV, что станет своеобразной заменой хетчбэку XRAY.

Машину построят на платформе Renault X13, что представляет собой вариант архитектуры CMF B-LS( бывшая B0), разработанный именно под проекты марки LADA. В плане техники новинка получит передний привод и вариатор.

А вот грядущая «Нива-3», что совсем недавно прошла стадию заморозки концепции, порадует поклонников внедорожных вылазок полным приводом, понижающей передачей и механической коробкой.

Кстати, 5 апреля внедорожник LADA Niva отметит 45-летие. И к этому празднику модель-ветеран должна получить несколько приятных подарков от своих «родителей» — руководства АВТОВАЗа. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это будут за презенты.