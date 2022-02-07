В России упали продажи люксовых автомобилей

Большая часть тех, кто все еще может позволить себе люксовый автомобиль из автосалона, останавливают свой выбор на Bentley. В 2021-м на машины британской марки пришлось 35% рынка: 326 реализованных авто, на 9% больше, чем в 2020-м. Еще 28% сегмента принадлежит Rolls-Royce: их дела шли в гору — 261 проданный автомобиль, +31% продаж. Хорошим год стал и для Lamborghini: россияне купили 174 машины, что на 25% больше, чем в 2020-м.

Mercedes-Benz, который залез в лакшери-сегмент с Maybach S-класса, потерял в 2021-м аж 83% покупателей, «пристроив» всего 66 седанов. Чуть хуже продавались Ferrari — 55 ед. (хотя рост продаж на 90%) и Aston Martin — 44 ед. (рост почти в 5 раз). А вот в пользу Maserati сделали выбор всего 5 человек — минус 90% по отношению к результату 2020 года.

Если же смотреть разбивку по моделям, то в лидерах кроссоверы. Самым желанным стал Bentley Bentayga — он разошелся тиражом в 192 экземпляра. На второй строчке расположился Lamborghini Urus (146 ед.), а на третьей — Rolls-Royce Cullinan (136 ед.). Что же до всех остальных автомобилей, то их продажи, согласно данным агентства «Автостат», не превышают 100 единиц.