Rolls-Royce посвятил спецверсию кроссовера Cullinan озерам Сибири

Для «зимних» вседорожников были разработаны фирменные цвета — голубовато-белый и темно-синий, притом верхний слой обеих эмалей содержит крошечные кристаллы, которые искрятся на солнце. Прямо как снег и лед под лучами зимнего солнца!
Салон может быть белоснежным или синим, но обоим вариантам полагаются яркие бирюзовые акценты. Вставки на передней панели расписаны вручную, чтобы имитировать трещины во льду, плюс отделка потолка также будет напоминать замерзшую водяную гладь.
В пресс-службе британского бренда порталу «АвтоВзгляд» уточнили, что всего будет выпущено 14 «ледяных» экземпляров, и все они предназначены для клиентов из Европы. Изготовление потолка каждой машины займет 18 часов, а роспись одной (!) декоративной панели — две недели.
Понятно, что такой труд будет щедро оплачен ценителями британской роскоши, хотя ценник — наверное, самое последнее, что волнует покупателей Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes. Притом нетрудно догадаться, что определенная часть спетиража будет выкуплена нашими соотечественниками.
А еще прошлой осенью марка Rolls-Royce презентовала новинку со сложным названием Black Badge Ghost, адресованную, главным образом, обеспеченной молодежи. А сравнительно недавно, как разузнал портал «АвтоВзгляд», стартовали российские продажи этой версии.