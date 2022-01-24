Rolls-Royce посвятил спецверсию кроссовера Cullinan озерам Сибири

Для «зимних» вседорожников были разработаны фирменные цвета — голубовато-белый и темно-синий, притом верхний слой обеих эмалей содержит крошечные кристаллы, которые искрятся на солнце. Прямо как снег и лед под лучами зимнего солнца!

Салон может быть белоснежным или синим, но обоим вариантам полагаются яркие бирюзовые акценты. Вставки на передней панели расписаны вручную, чтобы имитировать трещины во льду, плюс отделка потолка также будет напоминать замерзшую водяную гладь.