Самый мощный кроссовер Aston Martin DBX707 представлен официально

Число 707 взято не с потолка, это — количество лошадиных сил под капотом. Aston Martin DBX в топовом исполнении оснащается все тем же битурбированным V8 объемом 4.0 л, что и базовая версия, но для новинки его форсировали. Мощность выросла на 157 л. с., а крутящий момент на 200 Нм — до 900 Нм. Что же до коробки, то в паре с движком трудится девятиступенчатый робот с «мокрым» сцеплением. Первую сотню столь дерзкий SUV набирает всего за 3,3 секунды.
Разумеется, модернизации подверглись и другие системы. Так, например, DBX707 получил карбон-керамические тормоза: передние диски 390 мм, задние — 420 мм. Британцы пересмотрели настройки подвески, скорректировали параметры рулевого управления. Кроме того, инженеры изменили режим движения Dynamic Drive, добавив функцию «гоночного старта» для версий GT Sport и Sport+.
Вариация 707 отличается от обычного DBX и внешне. Мы видим новую, более крупную радиаторную решетку, видоизмененные воздухозаборники, иную форму переднего сплиттера. Сзади «прописались» новый спойлер, увеличенный диффузор, патрубки «выхлопа» большего диаметра. Все это понадобилось не только для того, чтобы придать кроссоверу более агрессивный вид, но и для улучшения аэродинамики.
Что в салоне? По умолчанию предусмотрено несколько вариантов отделки: комбинированный (кожа и алькантара) и два кожаных — попроще и с изысками в виде контрастной прострочки, узоров и вышивок. Интерьер можно украсить хромированными элементами, карбоном, металлами — да чем угодно. Aston Martin готов реализовать любую, самую смелую фантазию клиента, предложив на выбор множество материалов и цветов — было бы желание. И деньги…
Правда, цены пока не называются — их объявят ближе к старту продаж. Остается лишь добавить, что производство Aston Martin DBX707 начнется до конца марта. Первые поставки автомобилей запланированы на второй квартал. Каковы перспективы появления новинки на российском рынке, тоже сказать сложно, но DBX707 к нам определенно приедет. Другой вопрос: сколько же квот британцы выделят на Россию?