Самый мощный кроссовер Aston Martin DBX707 представлен официально

Вариация 707 отличается от обычного DBX и внешне. Мы видим новую, более крупную радиаторную решетку, видоизмененные воздухозаборники, иную форму переднего сплиттера. Сзади «прописались» новый спойлер, увеличенный диффузор, патрубки «выхлопа» большего диаметра. Все это понадобилось не только для того, чтобы придать кроссоверу более агрессивный вид, но и для улучшения аэродинамики.

Что в салоне? По умолчанию предусмотрено несколько вариантов отделки: комбинированный (кожа и алькантара) и два кожаных — попроще и с изысками в виде контрастной прострочки, узоров и вышивок. Интерьер можно украсить хромированными элементами, карбоном, металлами — да чем угодно. Aston Martin готов реализовать любую, самую смелую фантазию клиента, предложив на выбор множество материалов и цветов — было бы желание. И деньги…

Правда, цены пока не называются — их объявят ближе к старту продаж. Остается лишь добавить, что производство Aston Martin DBX707 начнется до конца марта. Первые поставки автомобилей запланированы на второй квартал. Каковы перспективы появления новинки на российском рынке, тоже сказать сложно, но DBX707 к нам определенно приедет. Другой вопрос: сколько же квот британцы выделят на Россию?