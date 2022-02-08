Цены и старт продаж нового внедорожника Isuzu Mu-X в России

Нельзя сказать, что рамные внедорожники пользуются в России особой любовью. Но несмотря на это, компания Isuzu все же решила попробовать свои силы, ворвавшись в сегмент с Mu-X второго поколения, построенного на базе пикапа D-Max. Дебютант может предложить покупателю мощный «дизель» (190 л. с. и 450 Нм), рамную конструкцию, полный привод Part-Time с понижающей передачей и блокировкой дифференциала. Ну и многорычажную заднюю подвеску, в отличие от родственного «грузовчика» с рессорами.

По своим габаритам и формату Isuzu Mu-X близок к Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner — именно с ними ему и предстоит бороться за кошельки потребителей. Но шансов у него, кажется, немного. Хотя бы потому, что в базе новичок просит за себя существенно больше, чем конкуренты: 3 699 000 рублей против 3 139 000 и 3 127 000 целковых. Да и список максимального возможного оснащения у соперников шире. Но дело не только в этом: Pajero Sport и Fortuner уже давно себя зарекомендовали, в их надежности никто особо не сомневается.

Но вернемся к Isuzu. Самый дорогой Mu-X — автомобиль во второй комплектации Premium Safety — предлагается за 3 999 000 «деревянных». Покупатель может рассчитывать на мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и синхронизацией со смартфонами, двухзонный климат-контроль, семь подушек безопасности, набор электронных ассистентов водителя, электропривод багажной двери, парктроники и кожаную обивку кресел.