Что действительно лучше: парктроники или камера заднего вида

Парктроник или камера, а может и то и другое? Или вовсе не стоит переплачивать, а по-старинке ориентироваться на зеркала заднего вида? Когда речь заходит об опциональной составляющей автомобиля, то суммы, которые попросят дилеры за свои услуги установки дополнительных опций оказываются весьма внушительными. И здесь будущего автовладельца начинают одолевать сомнения. Забегая вперед скажем, что удобны и парктроники, и камеры. Но что все-таки лучше, если бюджет ограничен?
Для того, чтобы это понять, для начала нужно разобраться в принципах работы всех систем, позволяющих водителю читать и видеть обстановку вокруг его автомобиля в условиях ограниченного пространства.
Например, для корректной работы парктроников используется ультразвук. Передатчик отправляет его в пространство, а приемник принимает звук, отразившийся от препятствий. Все как у летучих мышей. Далее электроника высчитывает расстояние от датчика до препятствия и, соответственно, информирует об этом водителя. Чем автомобиль ближе подъезжает к стене, трубе, скамейке или другой машине, тем звуковой сигнал становится тревожнее. Когда звук сливается в единый непрерывный тон — тормози. Плюсы парктроника в простоте его установки и всепогодности. Иными словами, парковочные датчики не боятся ни воды, ни морозов, ни грязи. Ну и, разумеется, могут видеть в кромешной тьме.
Впрочем, и минусы у них тоже есть. Ориентироваться только на звук в темноте не очень комфортно. К тому же, есть у них и мертвые зоны. Они вполне могут не заметить торчащую из земли трубу, которая нацелилась вам в боковину бампера по касательной.
И в этой ситуации наличие камеры становится более актуальным. Она помогает визуализировать пространство вокруг автомобиля. Однако камера камере рознь. И не всегда ее присутствие может помочь водителю. А порой, только все усложняет.
Все дело в том, что недорогие камеры со слабыми матрицами и разрешением передают весьма посредственную картинку. Довольно часто этим грешат «глаза», например, японских автопроизводителей. А если в такую камеру еще и бьет солнце, то она и вовсе становится бесполезной. Картинка, которую камера транслирует в салон, сильно засвечивается, и все, что на ней, сливается в одно сплошное светлое пятно. А если это зима, и вокруг сплошные сугробы? При таком раскладе, когда на экране видишь «молоко» без теней, рельефа, контуров и мелких деталей, можно не то, чтобы брызговики оторвать, но и лишиться бампера.
В общем, как ни крути, а возникает дилемма. Однако при прочих равных, парктроники окажутся попросту дешевле камеры. Единственное, что придется делать водителю при использовании парковочных датчиков, так это быть чуть более бдительным и чаще вращать головой по сторонам, чтобы не пропустить в зеркалах заднего вида то, что может угрожать целостности автомобиля.
Лучше всего, конечно же, иметь в машине и парктроники, и камеры по периметру одновременно. Так достигается максимальный уровень безопасности и удобства. Главное, чтобы в кармане было, чем этот уровень постичь.