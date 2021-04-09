Что действительно лучше: парктроники или камера заднего вида

Парктроник или камера, а может и то и другое? Или вовсе не стоит переплачивать, а по-старинке ориентироваться на зеркала заднего вида? Когда речь заходит об опциональной составляющей автомобиля, то суммы, которые попросят дилеры за свои услуги установки дополнительных опций оказываются весьма внушительными. И здесь будущего автовладельца начинают одолевать сомнения. Забегая вперед скажем, что удобны и парктроники, и камеры. Но что все-таки лучше, если бюджет ограничен?

Для того, чтобы это понять, для начала нужно разобраться в принципах работы всех систем, позволяющих водителю читать и видеть обстановку вокруг его автомобиля в условиях ограниченного пространства.

Например, для корректной работы парктроников используется ультразвук. Передатчик отправляет его в пространство, а приемник принимает звук, отразившийся от препятствий. Все как у летучих мышей. Далее электроника высчитывает расстояние от датчика до препятствия и, соответственно, информирует об этом водителя. Чем автомобиль ближе подъезжает к стене, трубе, скамейке или другой машине, тем звуковой сигнал становится тревожнее. Когда звук сливается в единый непрерывный тон — тормози. Плюсы парктроника в простоте его установки и всепогодности. Иными словами, парковочные датчики не боятся ни воды, ни морозов, ни грязи. Ну и, разумеется, могут видеть в кромешной тьме.

Впрочем, и минусы у них тоже есть. Ориентироваться только на звук в темноте не очень комфортно. К тому же, есть у них и мертвые зоны. Они вполне могут не заметить торчащую из земли трубу, которая нацелилась вам в боковину бампера по касательной.