Большой MU-X: первый обзор нового рамного внедорожника Isuzu для России

Напомню, что в создании внедорожников японцы не новички. Они конструируют их с 1981 года. Что касается MU-X, то его первое поколение появилось в 2013 году, а нынешняя, вторая генерация, дебютировала в 2020 году и только сейчас доехала до России. MU-X базируется на узлах и агрегатах пикапа D-Max, но так как сегмент пикапов в России узкий, намерение компании расширить свое присутствие на рынке вполне понятно.

На первый взгляд, японцы попали в точку, ведь у новинки есть мощный «дизель», рамная конструкция, полный привод Part-Time с понижающей передачей и блокировкой дифференциала. Все это словно сладкое эскимо для нашего покупателя. Ну, и конечно, от пикапа MU-X отличается конструкцией задней подвески. Вместо рессор тут применили многорычажную схему, а это добавит комфорта в движении.