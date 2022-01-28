Большой MU-X: первый обзор нового рамного внедорожника Isuzu для России

Напомню, что в создании внедорожников японцы не новички. Они конструируют их с 1981 года. Что касается MU-X, то его первое поколение появилось в 2013 году, а нынешняя, вторая генерация, дебютировала в 2020 году и только сейчас доехала до России. MU-X базируется на узлах и агрегатах пикапа D-Max, но так как сегмент пикапов в России узкий, намерение компании расширить свое присутствие на рынке вполне понятно.
На первый взгляд, японцы попали в точку, ведь у новинки есть мощный «дизель», рамная конструкция, полный привод Part-Time с понижающей передачей и блокировкой дифференциала. Все это словно сладкое эскимо для нашего покупателя. Ну, и конечно, от пикапа MU-X отличается конструкцией задней подвески. Вместо рессор тут применили многорычажную схему, а это добавит комфорта в движении.
Теперь по порядку. Внедорожник в России станут продавать с единственным мотором. Это наиболее мощный в линейке наддувный «дизель» с индексом 4JJ3, который также ставят на D-Max: 3-литровый мотор выдает 190 л. с. и 450 Нм. Агрегат оснащен системой Common Rail, фильтром твердых частиц в системе выпуска и клапаном EGR. Последний со временем может забиваться сажей, так что его периодически нужно чистить.
Коробка передач тоже единственная — гидромеханический 6-ступенчатый «автомат» производства Aisin, а раздаточная коробка Isuzu T150 — двухступенчатая. На автомобиль действует гарантия 5 лет, или 120 000 км, а межсервисный интервал составляет 20 000 км, что вполне неплохо.
Внедорожник исключительно семиместный и, на мой взгляд, это сузит круг покупателей, ведь третий ряд нужен далеко не всем. Кстати, на нем довольно вольготно чувствует себя человек среднего роста. Но это, когда автомобиль стоит. Как показывает практика, на «галерке» многих людей укачивает, так что не все могут выдержать длительный вояж, сидя сзади. Впрочем, уж если понадобится, то придется весьма кстати.
Олдскул! Как вам понравится, что машина оснащена CD-проигрывателем, несмотря на то, что мультимедиа-система с 9-дюймовым экраном «коннектится» с «Андроидом» и «Яблоком»? К тому же, чейнджер сжирает немало места в бардачке. Не спорю, что классический CD приглянется покупателям старшего поколения. Кстати, он и в Toyota LC300 есть, но подобные решения сегодня вызывают уже легкую ностальгию.
В остальном автомобиль соответствует классу. У него есть двухзонный климат-контроль, 7 подушек безопасности, электрический стояночный тормоз, набор систем помощи водителю и электропривод двери багажника. Кстати, сама дверь пластиковая. С одной стороны, не всем такое решение нравится, но с другой — это точно избавит от появления коррозии на нижней кромке двери.
Что касается отделки салона, то она на уровне конкурентов. Пластики жесткие, а «рояльный лак» на центральной консоли рискует быстро поцарапаться. А вот кресла понравились. У них нет выраженной боковой поддержки, но профиль спинки неплохой, и сидеть удобно.
Isuzu MU-X, по замыслу представительства, должен отобрать часть рынка у Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. И здесь многое зависит от цен, которых пока не назвали. Лишь обмолвились, что топовое оснащение будет дешевле 4 000 000 рублей. Что же, точные «прайсы» мы узнаем очень скоро, ведь уже в феврале начинаются отгрузки машин дилерам. Внедорожники поставляют к нам из Тайланда, а старт продаж намечен на март.
Понравится ли MU-X нашим покупателям, покажет время. Но даже если ему суждено стать нишевым автомобилем, это неплохо, ведь сегмент рамных внедорожников расширяется, а от этого в любом случае выигрывает потребитель.