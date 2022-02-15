Автомобили Kia признаны самыми надежными легковушками

Корейцам из Kia удалось обойти всех конкурентов (бренды, представленные на авторынке США) — причем как в массовом сегменте, так и в абсолютном зачете с учетом «премиалов». Надежность определяется по количеству проблем, выявленных на 100 автомобилей: чем ниже этот коэффициент, тем лучше. Так вот результат Kia — 145 пунктов, а средний по всем маркам — 192 пункта.

Отметим, что отдельной награды удостоился Sorento — ему присудили первое место в категории «Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники».

Всего в рамках исследования эксперты J. D. Power проанализировали 29 487 анкет. Автовладельцы, участвовавшие в опросе, оценивали трехлетние автомобили 32 марок по пунктам, объединенным в пять основных групп: обновление программного обеспечения, привлекательность машины, потеря потребительских качеств, обслуживание и замена запчастей, а также общая надежность.