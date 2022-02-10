Какие проблемы доставляют водителям пластиковые колпаки на колесах автомобиля

При выборе колесных колпаков важно разобраться с материалами, из которых они изготовлены. Большинство таких изделий делают из пластика, но тут есть важная деталь. Для производства дешевых моделей используют полистирол, а для более дорогих так называемый ABS-пластик. Полистирол — более хрупкий. Такой диск может треснуть даже при небольшом касании о бордюр. Пластик ABS уже более эластичный и прочный. А еще на нем образуется меньше сколов, как и меньше риск повреждений при шиномонтаже.
Различаются колпаки и по типу крепления к диску. Самое распространенное решение — так называемые лапки или клипсы с опорным кольцом. Минус такого крепежа в том, что при монтаже пластик царапает диск, снимает с него краску, и железо начинает ржаветь. Со временем диски приходится красить заново, а это довольно затратно. Ржавеет и опорное кольцо, а в худшем случае оно просто лопается, а колпак отделяется от диска. Если это происходит на дороге, то такое пластиковое «украшательство» может попасть в другой автомобиль, в том числе, даже в стекло, а это легко заканчивается аварией.
Пластиковые клипсы тоже не вечные. Они обламываются, что приводит к ослаблению крепежа. После этого достаточно попасть в небольшую яму, дабы колпак отлетел на дорогу со всеми вытекающими последствиями.
Существуют изделия, которые крепятся стандартными колесными болтами или гайками. Такой колпак уже не отлетит на дорогу, но есть у него и недостаток. Чтобы снять деталь, потребуется поднимать машину на домкрате и демонтировать колесо. Кроме этого, колесные болты не защищены от грязи. А ведь зимой на них летит реагент. Поэтому появляется риск того, что болты закиснут, и открутить колесо, скажем, при проколе, будет не так-то просто. А может случиться и так, что болт обломится. Если подобное произойдет в дороге, танцы с бубном вокруг машины гарантированы.
Наконец, у всех колпаков есть специальное углубление под ниппель. Если установить колпак немного криво, то пластик будет постоянно тереть резиновый ниппель, пока тот не начнет спускать. Придется менять колесо, потому что крошечную деталь в дороге быстро не заменить. Так что устанавливайте колпаки внимательно.