Какие проблемы доставляют водителям пластиковые колпаки на колесах автомобиля

При выборе колесных колпаков важно разобраться с материалами, из которых они изготовлены. Большинство таких изделий делают из пластика, но тут есть важная деталь. Для производства дешевых моделей используют полистирол, а для более дорогих так называемый ABS-пластик. Полистирол — более хрупкий. Такой диск может треснуть даже при небольшом касании о бордюр. Пластик ABS уже более эластичный и прочный. А еще на нем образуется меньше сколов, как и меньше риск повреждений при шиномонтаже.

Различаются колпаки и по типу крепления к диску. Самое распространенное решение — так называемые лапки или клипсы с опорным кольцом. Минус такого крепежа в том, что при монтаже пластик царапает диск, снимает с него краску, и железо начинает ржаветь. Со временем диски приходится красить заново, а это довольно затратно. Ржавеет и опорное кольцо, а в худшем случае оно просто лопается, а колпак отделяется от диска. Если это происходит на дороге, то такое пластиковое «украшательство» может попасть в другой автомобиль, в том числе, даже в стекло, а это легко заканчивается аварией.