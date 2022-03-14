В Белоруссии приостанавливают производство кроссоверов Geely

Как сообщили в пресс-службе «БелДжи» нашим белорусским коллегам, приостановка производства не должна сильно ударить по продажам, ведь на складах местных дилеров автомобилей предостаточно. Машины пока есть и в российских автосалонах. Однако учитывая, какой популярностью кроссоверы Geely пользуются в нашей стране последние месяцы, можно смело предположить, что надолго запасов не хватит.

Важно отметить, что «заморозка» производство на «БелДжи» — явление временное. Ранее представители Geely объявили, что марка не собирается покидать российский рынок. Напротив: китайцы делают все для того, чтобы как можно скорее наладить логистические связи и решить экономические трудности. Рубль обрушился, материалы дорожают. Вероятно, в обозримом будущем переписать свои ценники придется и самой «Джили».

К слову, сейчас на российском сайте бренда прайсов нет. Чтобы узнать стоимость конкретной машины, нужно обращаться к дилеру.