Geely официально заявила, что не покинет российский рынок

С официальным заявлением выступило российское представительство компании Geely, прямо заявив, что остается на российском рынке.

«В связи со сложившейся ситуацией и появлением в ряде российских СМИ противоречивой информации, компания Geely Motors официально сообщает о том, что продолжает работу на российском рынке», — говорится в распространенном китайцами сообщении.

Нет сомнений и в том, что другие китайские марки тоже не покинут Россию. «Заморозка» поставок и продаж — явление временное, вызванное не санкциями, а экономической нестабильностью. Как только ситуация с американским долларом мало-мальски стабилизируется, армия из Поднебесной начнет захват российского рынка.