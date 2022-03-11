Какие подержанные автомобили разорят в кризис

Для начала обратите внимание на колеса. На многих седанах и кроссоверах можно увидеть диски размерностью R19 и R20, то есть с низкопрофильными покрышками. Такие наделяют автомобиль отменной управляемостью, но минусов у них куда больше.

Автомобиль получается жестким и тряским, а на подержанных экземплярах такие колеса — верный признак проблем с подвеской. Большие диски много тяжелее обычных, под которые подходят шины с высоким профилем. То есть они сильнее нагружают элементы ходовой части, а от этого страдают шаровые опоры и сайлентблоки. Из-за того, что сейчас дефицит запчастей, даже потрескавшийся сайлендблок может поставить машину на прикол или придется переплачивать за детали втридорога. Учтите и то, что сами по себе низкопрофильные шины много дороже обычной «резины». А ведь сейчас цены поднялись еще сильнее. Так что если пропороть такую покрышку, можно попасть на большие деньги. Совет один — чем меньше профиль колес, тем автомобиль будет мягче, а покупка дисков и шин обойдется дешевле.

Лучше держаться подальше и от машин с наддувными моторами, сложными «роботами» и диковинными силовыми установками, вроде подключаемых гибридов. Они требуют дорогой диагностики и специфического обслуживания, а в ближайшее время все это будет стоить немалых денег.