Какие подержанные автомобили разорят в кризис

Для начала обратите внимание на колеса. На многих седанах и кроссоверах можно увидеть диски размерностью R19 и R20, то есть с низкопрофильными покрышками. Такие наделяют автомобиль отменной управляемостью, но минусов у них куда больше.
Автомобиль получается жестким и тряским, а на подержанных экземплярах такие колеса — верный признак проблем с подвеской. Большие диски много тяжелее обычных, под которые подходят шины с высоким профилем. То есть они сильнее нагружают элементы ходовой части, а от этого страдают шаровые опоры и сайлентблоки. Из-за того, что сейчас дефицит запчастей, даже потрескавшийся сайлендблок может поставить машину на прикол или придется переплачивать за детали втридорога. Учтите и то, что сами по себе низкопрофильные шины много дороже обычной «резины». А ведь сейчас цены поднялись еще сильнее. Так что если пропороть такую покрышку, можно попасть на большие деньги. Совет один — чем меньше профиль колес, тем автомобиль будет мягче, а покупка дисков и шин обойдется дешевле.
Лучше держаться подальше и от машин с наддувными моторами, сложными «роботами» и диковинными силовыми установками, вроде подключаемых гибридов. Они требуют дорогой диагностики и специфического обслуживания, а в ближайшее время все это будет стоить немалых денег.
Похожая история и с «роботами». У многих подержанных машин они уже «подубиты». Особенно старадает мехатроник, то есть узел, отвечающий за переключение передач. Беда в том, что он перегревается и ломается без каких-либо видимых причин, а толчки при переключении неопытный водитель может отнести к особенностям работы трансмиссии. Поэтому выбирайте автомоблиль с обычным гидромеханическим «автоматом». Его «спалить» гораздо сложнее, даже если прошлый владелец не следил за автомобилем.
Какой выбирать двигатель? Конечно же, классический «атмосферник» с чугунным блоком цилиндров. Такой в любом случае прослужит дольше, да и при ремонте не придется брать ипотеку. Ведь чугунный блок можно расточить, чего не скажешь про нежные алюминиевые моторы.
Отказывайтесь и от тех машин, которым бывшие владельцы делали чип-тюнинг, для увеличения отдачи мотора. Ведь в попытках снять с двигателя максимум мощности мастера вырезают каталитический нейтрализатор, а также перепрограммируют датчики систем впуска и приготовления смеси. Все это приводит к тому, что двигатель работает в нештатных режимах. Таким образом его ресурс снижается и многократно возрастает риск серьезной поломки.