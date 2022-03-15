Автомобили Haval подорожают сразу на 1 млн рублей

Судя по обновленному прайс-листу, оказавшемуся в распоряжении наших коллег из «Ъ», автомобили Haval в обозримом будущем «потяжелеют» аж на 950 000 — 980 000 рублей, то есть на 40—50%. Он вступит в силу, если валютный курс продержится на текущем уровне (или рубль продолжит падать) еще неделю. Сами же представители компании от комментариев пока воздерживаются.

Как бы там ни было, а автомобили Haval уже подорожали, говорят сотрудники дилерских центров марки. Например, на прошлой неделе они подросли в цене в среднем на 20%. Причем в Уфе прайсы взлетели на 50—60%, в Воронеже — на 50%, в Крыму — на 40%. А в Саратове автосалоны приостановили продажу «Хавэйлов» — ждут обновленных ценников от производителя. Никаких прогнозов дилеры не дают, но отмечают, что цены переписывают чуть ли не каждый день.

Вероятно, столь же серьезное подорожание нас ждет и по другим «поднебесным» (да, впрочем, и не только) брендам. Напомним, что сегодня прайс-листов нет в открытом доступе и у Geely — тоже, очевидно, переписывают. К слову, «Джили» временно останавливает свой белорусский завод «БелДжи»: предприятие уходит на вынужденные каникулы с 16 марта по 1 апреля. Всему виной — нехватка комплектующих, вызванная нарушением логистических цепочек.