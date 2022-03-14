Эксперты прогнозируют жесткий дефицит шин из-за украинского конфликта

За последние две недели сразу несколько шинных компаний объявили о приостановке деятельности в России. В их числе, например, Continental, Goodyear, Bridgestone. Купить их продукцию еще можно, ведь речь идет о временном прекращении поставок из-за рубежа — складские запасы реализовываются. Правда, по сильно завышенным ценам: кто-то прайсы уже переписал, кто-то сделает это в самое ближайшее время.

Да, по словам экспертов, резина продолжит стремительно дорожать, но есть и другая потенциальная угроза — серьезный дефицит. Западные компании поставки приостановили, азиатские — столкнулись с логистическими трудностями, российские — с нехваткой сырья. Некоторые важные компоненты для покрышек (в частности, натуральный каучук и «высокая химия», то есть добавки для улучшения свойств резины) у нас не производятся.

Если говорить о конкретных размерах шин, то ходовые, так или иначе, на прилавках будут. А вот владельцам авто с крупными колесами (от 19 диаметра) следует поспешить: резину для них на складах не хранят, слишком дорого, а завозят ближе к сезону. Но в этом году поставок нет, да и в России такие покрышки почти не производят. То же касается спортивных и грязевых шин, а также резины с нестандартными типоразмерами. Вариантов будет катострофически мало, а за те, что предложат, попросят неприлично много денег.