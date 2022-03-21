ТОП-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России

За два месяца российские дилеры Haval передали покупателям 2766 кроссоверов Jolion, что обеспечило этой модели первое место в десятке самых востребованных китайских автомобилей. На второй строчке оказался Chery Tiggo 7 Pro — в его пользу сделали выбор 2292 покупателя. Марке «Чери» достались также третья и четвертая позиции: Tiggo 4 разошелся тиражом в 1756 единиц, а Tiggo 8 — 1704. А замыкает первую пятерку Haval F7 — 1609 реализованных авто.

На шестом месте обосновался Geely Coolray, сумевший привлечь 1373 покупателей. На седьмом — Haval F7x, на котором остановились 1139 человек. Восьмая и девятая строчки — за братьями Geely Atlas Pro и Geely Tugella: обладателями «Атласов» стали 959 россиян, а «Тугелл» — 637. В ТОП-10 также вошел и премиальный, как его позиционируют сами китайцы, Exeed TXL, переживший в прошлом году обновление. Его результат — 621 проданный кроссовер, сообщает агентство «Автостат».

К слову, Exeed, «люксовый» суббренд Chery, на днях презентовал в России очередную новинку — кроссовер LX. Портал «АвтоВзгляд» посетил премьерный показ и подробно рассказал о том, какие сюрпризы этот автомобиль нам приготовил: подробный обзор — здесь.