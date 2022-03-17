Урок китайского: первый обзор нового кроссовера Exeed LX для России

В то время, как многие европейские компании останавливают производство и прекращают поставки автомобилей в Россию, китайцы не думают останавливаться. Более того: даже сейчас, в столь непростое время, представляют модели премиального сегмента.

На презентации кроссовера Exeed LX побывал обозреватель портала «АвтоВзгляд», и готов поделиться первыми впечатлениями. Итак, это третья модель бренда Exeed в России. Напомним, у нас уже представлены собратья TLX и VX.

Exeed LX базируется на модульной платформе T1X со стойками МакФерсон спереди и многорычажной схемой — сзади. Кстати, настройками подвески занимались немцы из компании Benteler.