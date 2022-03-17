Урок китайского: первый обзор нового кроссовера Exeed LX для России

В то время, как многие европейские компании останавливают производство и прекращают поставки автомобилей в Россию, китайцы не думают останавливаться. Более того: даже сейчас, в столь непростое время, представляют модели премиального сегмента.
На презентации кроссовера Exeed LX побывал обозреватель портала «АвтоВзгляд», и готов поделиться первыми впечатлениями. Итак, это третья модель бренда Exeed в России. Напомним, у нас уже представлены собратья TLX и VX.
Exeed LX базируется на модульной платформе T1X со стойками МакФерсон спереди и многорычажной схемой — сзади. Кстати, настройками подвески занимались немцы из компании Benteler.
LX делит архитектуру с уже известным в России Chery Tiggo 7. У этих моделей схожее шасси, есть широкая унификация и по части кузовных элементов. Обе машины — переднеприводные. Но вот размеры незначительно различаются. Колесная база «Иксида» — 2650 мм, а длина равна 4533 мм. Кстати, машина может похвастать и неплохими для кроссовера параметрами геометрической проходимости. Дорожный просвет равен 185 мм, угол въезда — 18,8 градусов, а съезда — 21,6 градусов.
Если говорить о салоне, то он неплохо скомпонован. Тут много места в плечах и над головой, а руль регулируется по вылету и углу наклона. У кресла, отделанного кожей, масса электрорегулировок, так что за рулем сможет удобно разместиться человек любой комплекции.
На передней панели — два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый. На одном — графическая «приборка», а на втором отображается функционал медиасистемы. Ниже размещен сенсорный блок климат-контроля с двумя вращающимися рукоятями. Он похож на тот, что есть у британских марок — Jaguar и Land Rover. Еще ниже — крохотный селектор трансмиссии. Видно, что управление коробкой идет по проводам.
Кстати, о трансмиссии. Здесь стоит вариатор с девятью псевдопередачами и стальным ремнем фирмы Bosch. Для городских кроссоверов такое решение становится все более распространенным.
А если говорить о моторе, то китайцы предложили нам безальтернативный 1,5-литровый наддувный агрегат мощностью 147 л. с. У двигателя распределенный впрыск, а еще он адаптирован под 92-ой бензин, что в наших реалиях однозначный плюс.
Оснащение автомобиля довольно богато. В зависимости от комплектации у Exeed LX будут 18- или 19-дюймовые колеса, зимний пакет включающий обогрев лобового стекла, круиз-контроль, беспроводная зарядка для телефона и множество электронных помощников. Есть система кругового обзора и мониторинга слепых зон, ассистент спуска с горы и помощник предупреждающий о смене полосы движения.
Первые впечатления о машине остались положительными. Уверены, что китайцы в нынешних условиях смогут потеснить даже европейских конкурентов. Ведь те останавливают заводы, что увеличивает дефицит машин. А Exeed LX поставляют к нам из Китая, так что проблем с производством и обслуживанием кроссоверов у дилеров быть не должно. По крайней мере, теоретически…