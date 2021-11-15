Чем премиальней шкаф, тем громче падает: тест-драйв обновленного Exeed TXL

Ворваться в премиум-класс, бросив перчатку маститым игрокам, выстраивавшим свою репутацию десятилетиями — очень смелый шаг. А потому ничуть не удивительно, что поступивший прошлой осенью к российским дилерам Exeed TXL подвергся серьезнейшему экзамену: эксперты «крутили» его и так, и сяк, цепляясь к малейшим, казалось бы, совсем незначительным промахам. А как иначе: заявочка ведь — серьезная.
Помню, сколько критики вызвало одно только название модели: длинное, сложное, практически нечитаемое и непроизносимое CheryExeed TXL. Приставка «Чери», очевидно, «присобачилась» для повышения узнаваемости материнского бренда. Уж не знаю, почему от нее в итоги открестились, но теперь премиальный кроссовер из КНР называется просто — ну, относительно — Exeed TXL. Одну ошибку устранили, а что с другими?
Внешний вид амбициозного «китайца» особых нареканий не вызывал изначально, а потому его в ходе рестайлинга перекраивать и не стали. Так, освежили радиаторную решетку, бамперы, дизайн «катков». Интересно, что подросла и длина кузова — правда, на «копеечные» 5 мм. Вообще, как по мне, так выглядит Exeed TXL эффектно, хотя случайные зеваки шею на него не сворачивают — в потоке этот SUV теряется, что даже странно.
Но если бы они проникли в салон машины, то их взгляд стопроцентно зацепился за объединенные 12-дюймовые экраны панели приборов и мультимедийной системы. Удачное решение: стильно, строго, несколько футуристично. Хотя, знаете, не очень практично: тачскрин правого монитора — того, что относится к информационно-развлекательному комплексу — жадно собирает отпечатки пальчиков и пылинки. Замучаетесь прибираться!
Аналогично с экраном климатической системы — третьим, расположенным под мультимедийкой. Он еще и не очень удобен: за «крутилки», регулирующие температуру, конечно, спасибо. Как и за кнопку активации обогрева руля, прописавшуюся на самой «баранке».
Но целиться в крошечные сенсорные клавиши обдува ветрового стекла или вентиляции кресел на ходу — сомнительное удовольствие.
Опускаем взгляд ниже: новый миниатюрный селектор трансмиссии. Признаться, поначалу я сомневалась в сподручности этой крохотной «пипки», но на деле все оказалось просто, да и привыкаешь быстро. А вот к чему привыкнуть сложно, так это к планшету мультимедийного комплекса — тачпаду между подстаканниками и беспроводной зарядкой смартфона. Так и не поняла, как он работает, но это и не важно, ведь можно обойтись без него.
Преображение интерьера — главное изменение, которое претерпел Exeed TXL в ходе своего первого рестайлинга. И оно однозначно пошло на пользу: стало приятнее хотя бы глазу, хотя ладони — нет. Материалы отделки, неспособные похвастать высоким качеством, отдают той самой пресловутой китайщиной (читай — дешевизной). Что для премиального кроссовера, коим и нарекается наш герой, непозволительно.
Но если интерьер и подкачал, то оснащение — на уровне. Тут вам и эргономичные кресла (в самом деле — комфортабельные) с усиленной боковой поддержкой и поясничным упором; и панорамная крыша, визуально увеличивающая пространство; и полный зимний пакет (в том числе обогрев заднего дивана, которого так не хватало предшественнику).
Нашлось место и для продвинутой системы очистки воздуха (фильтр CN95 в тандеме с ионизатором). Хотя и не могу по итогам теста сказать, что польза от него ощутима — скорее, просто маркетинг.
Про остальные электронные ассистенты (круиз-контроль, мониторинг рядности движения, систему считывания дорожных знаков и предупреждения всевозможных столкновений и много чего еще) с вашего позволения скажу кратко: есть, работают. Куда важнее, на мой взгляд, предупредить о том, что сигнализаторами всех этих умных и «безопасных» систем Exeed TXL вполне может довести водителя и пассажиров до нервного тика. Приведу пару примеров.
Если компьютер распознает тот или иной знак ограничения скорости и «удерживает» его на приборной панели, то даже при малейшем — на 2—3 км/ч — превышении водитель получает тройной звуковой сигнал. Заботится о кошельке, понимаете ли. Но беда в том, что даже при отключении этой функции (в настройках мультимейдики) предупреждения продолжают поступать. Очень нервирует!
А как вам понравится история с сигнализацией, включающейся, когда при запущенном двигателе ключ «выходит» из машины? Представьте: дачный поселок, глубокая тихая ночь. Вы выбираетесь из-за руля, чтобы открыть ворота, не доставая при этом брелок из кармана, и вдруг на всю округу раздается тройной — опять же — сигнал клаксона. Хочется провалиться от стыда. Вместе с машиной, чтобы она наконец замолчала. И ведь эту функцию тоже не отключить.
Ладно, будем надеяться, что в дальнейшем инженеры из Chery-Exeed исправят и эти огрехи. Пока же перейдем к ходовым характеристикам премиального «китайца», хотя говорить тут особо не о чем, ведь по части техники все осталось по-прежнему. Под капотом все так же обитает 1,6-литровый турбомотор с отдачей в 186 «лошадок», которому аккомпанирует семиступенчатый «робот» небезызвестного производителя GetRag.
С места кроссовер стартует оптимистично, хотя поверить в то, что первую сотню он набирает за 9,8 секунды, как уверяет производитель, трудно. Не стоит, кстати, верить и заявленному расходу топлива: ни о каких 10 л в городском цикле речи нет — не меньше 15! И ладно бы бензин сжигался во имя ярких драйверских ощущений. Но и тут мимо: весь задор и потенциал бодрого в общем-то движка душится нервозностью коробки.
Странно настроенный «робот» (а дело, вероятно, именно в настройках) непременно взбрыкнет на старте и запинает при «рваной» езде в пробках. Порой будет ошибаться в выборе передач, всегда — подтормаживать во время динамичного набора скорости. Меня выручал режим «Эко» — большую часть тест-драйва каталась именно в нем. Почему? Из двух зол меньшее: лучше уж неторопливость, чем лихорадочность.
Зато порадовало рулевое управление — довольно точное, информативное, с неплохой обратной связью. Да и сама «баранка» в меру тяжелая, работать ей приятно. Вторая твердая пятерка улетает за ходовую: энергоемкая подвеска демонстрирует высокую плавность и готовность бороться с любыми дорожными неровностями. Никаких раскачек или пугающих кренов. Да и в остальном все более-менее: шумоизоляция — приемлемая, обзорность — хорошая.
Другой вопрос, что «более-менее» — недостаточная оценка для автомобиля, взявшего прицел на премиум-сегмент. Exeed TXL в теории может потягаться с такими представителями класса среднеразмерных SUV, как Hyundai Santa Fe или Kia Sorento, но не более. Да что говорить, если он, на мой взгляд, проигрывает даже своему «массовому» и весьма популярному в России родственнику Chery Tiggo 7 Pro. Особенно учитывая, что тот на целый миллион «деревянных» дешевле.
А просят дилеры Chery-Exeed за обновленный TXL, ни много ни мало, от 2 509 900 «деревянных». Да, с обновлением у кроссовера «подтянулся» не только интерьер, но и ценник — к нему «прилипло» сразу 400 000 «рубликов». Что ж, кого-то (учитывая, что предыдущий TXL нашел у нас более 2500 покупателей) не остановит и этот печальный факт.
Если раньше, помните, было: «да, Китай, зато иномарка», то теперь, очевидно: «да, Китай, зато премиал». Хотя до этого «премиума» нашему герою еще как до Китая пешком.