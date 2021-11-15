Чем премиальней шкаф, тем громче падает: тест-драйв обновленного Exeed TXL

Внешний вид амбициозного «китайца» особых нареканий не вызывал изначально, а потому его в ходе рестайлинга перекраивать и не стали. Так, освежили радиаторную решетку, бамперы, дизайн «катков». Интересно, что подросла и длина кузова — правда, на «копеечные» 5 мм. Вообще, как по мне, так выглядит Exeed TXL эффектно, хотя случайные зеваки шею на него не сворачивают — в потоке этот SUV теряется, что даже странно.

Но если бы они проникли в салон машины, то их взгляд стопроцентно зацепился за объединенные 12-дюймовые экраны панели приборов и мультимедийной системы. Удачное решение: стильно, строго, несколько футуристично. Хотя, знаете, не очень практично: тачскрин правого монитора — того, что относится к информационно-развлекательному комплексу — жадно собирает отпечатки пальчиков и пылинки. Замучаетесь прибираться!

Аналогично с экраном климатической системы — третьим, расположенным под мультимедийкой. Он еще и не очень удобен: за «крутилки», регулирующие температуру, конечно, спасибо. Как и за кнопку активации обогрева руля, прописавшуюся на самой «баранке».

Но целиться в крошечные сенсорные клавиши обдува ветрового стекла или вентиляции кресел на ходу — сомнительное удовольствие.