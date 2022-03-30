Месяц спустя: как украинский конфликт повлиял на цены в автосервисах

Почти все автовладельцы, кому доводилось в последние недели обращаться в автосервис — для проведения технического обслуживания или внепланового ремонта — отмечают, что итоговая сумма заказ-наряда ощутимо выросла. Скажем, если раньше за ТО мастерская «выставляла» клиенту счет на 12 000 рублей, то теперь (учитывая, что работы проводились ровно те же) не меньше 20 000.
Подорожание по большей части обусловлено увеличением стоимости запчастей и расходников. Как во время пресс-конференции газеты «Московский Комсомолец» и портала «АвтоВзгляд» рассказала Мария Посеницкая, директор независимого техцентра «Автосвита», цены на моторное масло, например, выросли до 100%, на фильтры — до 400%, тормозные колодки — до 300%, а ремни ГРМ — до 200%.
Несмотря на «кусачие» прайсы, многие автовладельцы все равно едут в автосервис: раньше времени пройти ТО или полную диагностику. Опасаются, что дальше будет еще дороже и сложнее, ведь из-за антироссийских санкций усугубляется ситуация не только с ценами на запчасти, но и с дефицитом. Так, по итогам марта количество обращений на неофициальные СТО увеличилось на 25%.
Разумеется, история с подорожанием и отсутствием деталей коснулось и послеаварийных ремонтов по ОСАГО. Страховых возмещений не хватает, чтобы покрыть расходы: автовладельцы вынуждены соглашаться на дешевые и менее качественные «неоригиналы» и судиться с виновниками ДТП, чтобы «стрясти» компенсации с них.
А более подробно о нюансах обслуживания и содержания автомобиля в эпоху украинского конфликта — в записи пресс-конференции газеты «Московский Комсомолец» и портала «АвтоВзгляд», которую можно посмотреть здесь.