Месяц спустя: как украинский конфликт повлиял на цены в автосервисах

Несмотря на «кусачие» прайсы, многие автовладельцы все равно едут в автосервис: раньше времени пройти ТО или полную диагностику. Опасаются, что дальше будет еще дороже и сложнее, ведь из-за антироссийских санкций усугубляется ситуация не только с ценами на запчасти, но и с дефицитом. Так, по итогам марта количество обращений на неофициальные СТО увеличилось на 25%.

Разумеется, история с подорожанием и отсутствием деталей коснулось и послеаварийных ремонтов по ОСАГО. Страховых возмещений не хватает, чтобы покрыть расходы: автовладельцы вынуждены соглашаться на дешевые и менее качественные «неоригиналы» и судиться с виновниками ДТП, чтобы «стрясти» компенсации с них.

А более подробно о нюансах обслуживания и содержания автомобиля в эпоху украинского конфликта — в записи пресс-конференции газеты «Московский Комсомолец» и портала «АвтоВзгляд», которую можно посмотреть здесь.