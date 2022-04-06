Зачем АВТОВАЗ объединяет сборочные линии в Тольятти

Чтобы обеспечить работникам тольяттинского предприятия максимальную занятость, АВТОВАЗ решил объединить сборочные линии в единое производство, сообщает РИА Новости. А их, напомним, было три: на первой «рождались» автомобили семейства LADA Granta, на второй — Niva Legend и Niva Travel, на третьей — Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero.

Правда, как именно теперь будет организована работа и когда случится объединение, представители АВТОВАЗ пока не сообщают. Очевидно, после апрельских корпоративных каникул, которые руководство компании перенесло с лета, чтобы за это время найти новых поставщиков и поднакопить достаточное количество компонентов.

Добавим, что по итогам кризисного марта продажи новых автомобилей LADA сократились в России аж на 64%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), дилеры передали покупателям всего 12 289 машин. Для сравнения: в первом весеннем месяце 2021 года объем реализованных авто достиг 33 779 единиц.

Если же смотреть результат за первый квартал, то россияне приобрели 52 712 новеньких LADA, что на 37% меньше, чем в январе-марте минувшего года.