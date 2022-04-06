Зачем АВТОВАЗ объединяет сборочные линии в Тольятти

Фото: АВТОВАЗ
Времена нынче тяжелые: из-за санкций логистические цепочки нарушились, импортных компонентов для производства автомобилей не хватает, продажи падают, прибыль снижается. В таких условиях сокращения сотрудников или урезания зарплат на автозаводах избежать крайне сложно. Однако АВТОВАЗ, кажется, нашел выход.
Кристина Извекова

Чтобы обеспечить работникам тольяттинского предприятия максимальную занятость, АВТОВАЗ решил объединить сборочные линии в единое производство, сообщает РИА Новости. А их, напомним, было три: на первой «рождались» автомобили семейства LADA Granta, на второй — Niva Legend и Niva Travel, на третьей — Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero.

Правда, как именно теперь будет организована работа и когда случится объединение, представители АВТОВАЗ пока не сообщают. Очевидно, после апрельских корпоративных каникул, которые руководство компании перенесло с лета, чтобы за это время найти новых поставщиков и поднакопить достаточное количество компонентов.

Добавим, что по итогам кризисного марта продажи новых автомобилей LADA сократились в России аж на 64%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), дилеры передали покупателям всего 12 289 машин. Для сравнения: в первом весеннем месяце 2021 года объем реализованных авто достиг 33 779 единиц.

Если же смотреть результат за первый квартал, то россияне приобрели 52 712 новеньких LADA, что на 37% меньше, чем в январе-марте минувшего года.

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6 апреля 2022
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