Названы автомобили, которые проще и сложнее всего угнать

Исследование базируется на оценке штатных систем автомобиля, которая включала четыре пункта. Защищенность от несанкционированного проникновения в салон позволяла набрать модели до 250 баллов, защищенность от несанкционированного запуска двигателя — до 475. Еще до 225 баллов «накидывали» за нюансы изготовления дубликата ключа и замены госномеров и 50 — за наличие блока мониторинга, предусматривающего блокировку мотора.

Максимальную оценку в 1000 баллов не получила ни одна модель. Но ближе всех оказался Lexus ES, заработавший 809 очков. На второй строчке с результатом в 761 очко разместился Lexus RX, а на третьем — с минимальным отставанием в один балл — Skoda Octavia. Audi Q5 присудили 746 баллов. Неплохую оценку (от 500 до 700 очков) получили также Toyota Land Cruiser Prado и Corolla, Mercedes-Benz C-класса, BMW X5 и 3-й серии, Kia Sportage.

Что же до аутсайдеров, то тут в числе лидеров французская парочка Renault Logan и Sandero — они набрали всего 246 баллов. LADA Vesta и Granta «выступили» чуть лучше — у них по 253 и 293 очка. А замыкает ТОП-5 самых уязвимых перед автоугонщиками автомобилей кроссовер Nissan Qashqai, получивший 393 балла.