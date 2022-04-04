Названы автомобили, которые проще и сложнее всего угнать

Фото: globallookpress.com
В разгар украинского конфликта и острого дефицита стремительно дорожающих запчастей в России, что логично, участились случаи угонов автомобилей. А потому Всероссийский союз страховщиков поспешил опубликовать результаты исследования на тему самых популярных у автоворов машин — с ними ознакомился портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Исследование базируется на оценке штатных систем автомобиля, которая включала четыре пункта. Защищенность от несанкционированного проникновения в салон позволяла набрать модели до 250 баллов, защищенность от несанкционированного запуска двигателя — до 475. Еще до 225 баллов «накидывали» за нюансы изготовления дубликата ключа и замены госномеров и 50 — за наличие блока мониторинга, предусматривающего блокировку мотора.

Максимальную оценку в 1000 баллов не получила ни одна модель. Но ближе всех оказался Lexus ES, заработавший 809 очков. На второй строчке с результатом в 761 очко разместился Lexus RX, а на третьем — с минимальным отставанием в один балл — Skoda Octavia. Audi Q5 присудили 746 баллов. Неплохую оценку (от 500 до 700 очков) получили также Toyota Land Cruiser Prado и Corolla, Mercedes-Benz C-класса, BMW X5 и 3-й серии, Kia Sportage.

Что же до аутсайдеров, то тут в числе лидеров французская парочка Renault Logan и Sandero — они набрали всего 246 баллов. LADA Vesta и Granta «выступили» чуть лучше — у них по 253 и 293 очка. А замыкает ТОП-5 самых уязвимых перед автоугонщиками автомобилей кроссовер Nissan Qashqai, получивший 393 балла.

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4 апреля 2022
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