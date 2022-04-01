Что обязательно нужно заменить в подержанной иномарке сразу после покупки

Вкладываться в подержанную машину нужно было всегда. Однако нынешние реалии диктуют нам более жесткие правила игры. Те, кто хочет заработать на желании других приобрести машину сегодня в особо изощренной форме, подходят к продаже. С запчастями — проблемы, машины сметают. В общем, не ждите, что, обратившись на рынок подержанных машин, вам продадут конфетку. А значит, нужно быть готовым к тому, что придется тщательно диагностировать и вкладываться.

Если машину продает не хозяин, а перекуп, и по сервисной книжке невозможно определить, когда менялось масло в двигателе и коробке, то сразу после покупки будет не лишним сделать это. Потому как верить на слово сегодня нельзя никому, как бы вам этого не хотелось. Признаться, перед продажей-то и раньше никто не вкладывал деньги в машину, с которой расстается. А сейчас, когда найти запчасти для любой иномарки — это целая войсковая операция — и подавно. Естественно, что масло в коробку и двигатель нужно лить то, которое рекомендуется автопроизводителем. Заодно по состоянию масла можно и здоровье агрегатов уточнить.

Собственно, провести процедуру замены необходимо со всеми техническими жидкостями. Хуже точно не будет. Ну и не стоит забывать про фильтры — воздушный, масляный, салонный, топливный. Конечно же, необходимо проверить приводные ремни и ролики. Если махнуть на это рукой, то обрыв ГРМ грозит дорогим ремонтом двигателя. В общем, когда доподлинно неизвестно, что эти детали менялись совсем недавно, то лучше поменять и их.