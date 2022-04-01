Что обязательно нужно заменить в подержанной иномарке сразу после покупки

Вкладываться в подержанную машину нужно было всегда. Однако нынешние реалии диктуют нам более жесткие правила игры. Те, кто хочет заработать на желании других приобрести машину сегодня в особо изощренной форме, подходят к продаже. С запчастями — проблемы, машины сметают. В общем, не ждите, что, обратившись на рынок подержанных машин, вам продадут конфетку. А значит, нужно быть готовым к тому, что придется тщательно диагностировать и вкладываться.
Если машину продает не хозяин, а перекуп, и по сервисной книжке невозможно определить, когда менялось масло в двигателе и коробке, то сразу после покупки будет не лишним сделать это. Потому как верить на слово сегодня нельзя никому, как бы вам этого не хотелось. Признаться, перед продажей-то и раньше никто не вкладывал деньги в машину, с которой расстается. А сейчас, когда найти запчасти для любой иномарки — это целая войсковая операция — и подавно. Естественно, что масло в коробку и двигатель нужно лить то, которое рекомендуется автопроизводителем. Заодно по состоянию масла можно и здоровье агрегатов уточнить.
Собственно, провести процедуру замены необходимо со всеми техническими жидкостями. Хуже точно не будет. Ну и не стоит забывать про фильтры — воздушный, масляный, салонный, топливный. Конечно же, необходимо проверить приводные ремни и ролики. Если махнуть на это рукой, то обрыв ГРМ грозит дорогим ремонтом двигателя. В общем, когда доподлинно неизвестно, что эти детали менялись совсем недавно, то лучше поменять и их.
Если машина старше пяти лет, и ездит с родным аккумулятором, то, скорее всего, и его придется поменять. Срок службы батарей и без того краток. А если прежний владелец машины ездил часто на короткие расстояния и при этом не подзаряжал АКБ, и уже тем более не обслуживал ее, то будь те уверены, она подведет вас в самый неподходящий момент. Кстати, проверить выдает ли заряд генератор, и доходит ли он до батареи, также стоит.
Подвеску смотрим обязательно. Стойки стабилизатора, подтеки на амортизаторах, изношенные сайлент-блоки, опорные подшипники, порванные пыльники, ШРУСы… если что-то изношено, и требует замены, то оно проявит себя при первой же поездке. Но бывают и отложенные поломки. Поэтому необходимы и визуальный контроль, и диагностика в сервисе. Если что-то требуется поменять, то меняем без сожаления. В конце концов, это ваша безопасность. Пусть и весьма затратная.
И да, на резину и ее изношенность также стоит обратить внимание. Хорошие шины могут снять, и продать отдельно. А вместо них поставить «бэушную» резину. Только вам от этого лишь проблемы. Во-первых, нужно будет приобрести комплект резины. А во-вторых, продиагностировать развал/схождение колес. Ведь нет никакой уверенности в том, что изрядно потрепанные шины стали таковыми не из-за сбившихся настроек углов.
И, конечно же, необходимо заглянуть в тормозную систему подержанной машины. Колодки, диски — их тоженикто не меняет перед продажей. И если заметен сильный износ, то можно говорить как о темпераменте бывшего хозяина, так и о чрезмерном пробеге, даже если на бортовом компьютере он едва перевалил за 30 000 км.