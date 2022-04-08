Исход вприпрыжку: почему иностранные автопроизводители могут никогда не вернуться в Россию

Мы уговариваем себя, что иностранцам важна прибыль, они не любят финансовых потерь и беспринципно удавятся за доллар. Поэтому из России, где они построили заводы, никто не уйдет. Мы про иностранцев знаем, что они всегда — второго сорта, поэтому не подразумеваем равноправия. И все время меняем правила, поскольку полагаем, что ездить на хороших автомобилях нужно не нам, а им. Вот пусть и стараются.

Когда Россия не пугала, а привлекала, к нам в 1995 году в Елабугу осторожно зашел GM, а за ним и Land Rover, начав сборку по методике SKD бразильского Chevrolet Blazer из почти готовых машинокомплектов и Defender из коробки. Затем добавилась Opel Vectra A. С нашей стороны особых условий не было, важно, чтоб хоть кто-нибудь начал делать в стране иномарки. В. Черномырдин заявил тогда с гордостью, что «экономика России в том состоянии, когда к нам пришел крупный инвестор».

Убедившись, что первые иностранцы попались верные, а вслед за ними потянулись остальные, мы начали придумывать правила, оформляя их постановлениями правительства и распоряжениями министерств.