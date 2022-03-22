Россия без автомобилей: ни одна страна не выживет без чужих технологий

Мы помним, что во все времена были сильны, опирались и рассчитывали на себя и в окружении врагов производили необходимое. Теперь, оставшись без комплектующих, технологий и материалов, мы вроде бы себе пообещали все возродить, заново всему научиться и вновь себя обеспечить. Кто не согласен — пятая колонна и чуть ли не изменник Родины.

Но в мире нет ни одной страны, соответствующей нашей картине патриотизма, живущей без заграницы, с опорой только на себя. Даже страшный пример самообеспечения Северной Кореи может предъявить только одного сытого гражданина Ким Чон Ына на фоне остальных, потухших от голода.

Но важно другое. Страна и не должна производить все самостоятельно, без участия прочего мира. Так не бывает, чтобы она опережала всех во всем и делала лучше остальных. У соседа всегда найдется технология качественнее, дешевле и современнее. Поэтому с ним договариваются, иногда воруют, но все равно норовят заполучить чужое, превосходящее свое.