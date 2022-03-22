Россия без автомобилей: ни одна страна не выживет без чужих технологий

Мы помним, что во все времена были сильны, опирались и рассчитывали на себя и в окружении врагов производили необходимое. Теперь, оставшись без комплектующих, технологий и материалов, мы вроде бы себе пообещали все возродить, заново всему научиться и вновь себя обеспечить. Кто не согласен — пятая колонна и чуть ли не изменник Родины.
Но в мире нет ни одной страны, соответствующей нашей картине патриотизма, живущей без заграницы, с опорой только на себя. Даже страшный пример самообеспечения Северной Кореи может предъявить только одного сытого гражданина Ким Чон Ына на фоне остальных, потухших от голода.
Но важно другое. Страна и не должна производить все самостоятельно, без участия прочего мира. Так не бывает, чтобы она опережала всех во всем и делала лучше остальных. У соседа всегда найдется технология качественнее, дешевле и современнее. Поэтому с ним договариваются, иногда воруют, но все равно норовят заполучить чужое, превосходящее свое.
СССР требовал от граждан верить, будто все сделал сам, хотя промышленность купил под ключ в Америке, украсив индустриальное становление соцсоревнованием, передовиками и красными знаменами. В таком антураже верилось лучше. Но за каждой новой технологией Советский Союз непременно обращался к загранице.
В войну, например, за американской помощью в виде ленд-лиза. А про ракету Гагарина и ядерную программу и вспоминать не хочется. Хотя письма Курчатова к Судоплатову с просьбой украсть секретные технологии, в нашей прессе публиковались. Что уж говорить об итальянском АВТОВАЗе…
Как и всякая отрасль, автомобильная опирается на международную интеграцию. Поэтому во всем мире каждый автомобиль состоит из иностранных патентов, технологий, агрегатов и материалов. Заново изобретать ABS, топливные форсунки и блоки управления вместо немецкой Bosch бесполезно. Получится и дороже, и хуже.
Мы ведь пробовали. И самостоятельно сделать автоматическую коробку передач у нас не получилось ни разу, всегда брали готовое заграничное решение. Стекла триплекс освоили по иностранному патенту. Бензин гнать научились на импортном оборудовании. Шины сварили из того, что в нашей стране не растет. И чем больше иностранного применяли, тем луче результат.
Важнейший момент определения главной задачи: если надо сделать хороший автомобиль, совершить прорыв, подняться на следующую ступень прогресса — то исключительно с применением чужих технологий. Например, так швед Бо Андерссон ставил задачу АВТОВАЗу в работе над LADA Vesta. Поэтому она заметно отличается от всего, что выпускал до нее и сам завод, и страна в целом.
Если мы поссоримся с заграницей надолго, интересные изобретения и технологии пойдут мимо нас. И когда они вернутся в страну, мы их опять не поймем. Как это было с привезенными из Германии трофейными телевизорами. Они стояли в генеральских квартирах и мало кто в 1945 году мог объяснить, что это такое.