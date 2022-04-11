Chevrolet и Cadillac отзывают в России более 11 000 небезопасных автомобилей

Скандальная история с Takata тянется уже больше десяти лет. Напомним, что в свое время производитель в целях экономии начал использовать в пиропатронах нитрат аммония, а это нестабильное соединение превратило «эирбеги» в бомбы замедленного действия. Подушки взрывались, нанося осколками серьезные повреждения обитателям салона. По некоторым данным, они убили 24 человек и еще около 300 — ранили.

Но поскольку Takata была крупнейшим производителем подобных изделий, и ее продукция использовалась многими европейскими, американскими и азиатскими автостроителями, решить проблему быстро не получилось. В общей сложности под отзыв попали порядка 100 млн. авто по всему миру, и сервисные кампании проводятся до сих пор — в том числе и в России.

Об очередной на днях объявил GM, пригласивший на бесплатное устранение дефекта (амену пиропатрона подушки переднего пассажира) владельцев Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe. Отзыв затронул 11 158 внедорожников, реализованных дилерами в 2007—2014 годах. В ближайшее время собственников потенциально опасных машин оповестят о необходимости заглянуть в сервис. И лучше им с визитом не затягивать, ведь легкомысленное отношение к проблеме действительно может стоить жизни.