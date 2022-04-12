Очереди за автомобилями Hyundai и Kia растянулись на полтора года

По данным наших зарубежных коллег из The Korea Times, хуже всего ситуация обстоит с кроссоверами Kia Sportage и Sorento: очереди на них растянулись на 18 месяцев. Сроки ожидания Genesis GV60 и GV70, а также Hyundai Ioniq 5 и Porter — чуть больше года. Кроссвэны Carnival и седаны K5 обещают доставить побыстрее: через 11 месяцев.

А все потому, что Hyundai и Kia до сих пор решают проблемы, связанные с пандемией COVID-19. Из-за них корейцы не смогли осуществить свой план по реализации 7,47 млн новых автомобилей в 2021 году — дилеры передали покупателям «всего» 6,66 млн машин.

Что же касается российского рынка, то у нас очереди на Hyundai и Kia пока не такие длинные, как в Корее. Тем не менее, ситуация сложная, ведь здесь автостроителям приходится противостоять не только последствиям коронакризиса, но и санкциям. Завод в Санкт-Петербурге работает с перебоями, цены стремительно растут. Скажем, стартовый прайс Kia Rio уже достиг немыслимых 1,5 млн рублей, а Hyundai Creta — 1,9 млн.

Все это, разумеется, негативно сказывается на результатах продаж. Так, по итогам марта обе компании недосчитались 68% покупателей: российские дилеры Kia реализовали 6336 автомобилей (против 20 057 в первом весеннем месяце 2021-го), а Hyundai — 4909 (против 15 332).