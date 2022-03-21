Больше агрессии: каким будет Hyundai Creta N Line для России

Новая версия будет называться Hyundai Creta N Line. Она успела пройти процедуру обязатльной сертификации, по итогам которой получила необходимые документы. Собственно, в этих самых документах и появились первые изображения грядущей новинки.

Благодаря опубликованным иллюстрациям мы знаем, что N Line получит широкую решетку радиатора, агрессивный обвес кузова, а сзади пропишется «двустволка» выхлопной системы. В задних фонарях появятся прозрачные секции.

Правда, в плане техники «оспортивленная» версия кроссовера ничем не отличается от стандартной… Во всяком случае, при сертификации корейская сторона не заявила новых моторов. Так что, скорее всего, N Line сможет предложить лишь стандартный двухлитровый атмосферник.

Между тем, саму «Крету» недавно подвергли оперативной коррекции внешности. Правда, России внеплановая модернизация пока не касается: сперва новинку оценят покупатели из далекой Индонезии, а уже потом начнутся гастроли по всему миру.