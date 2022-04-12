Названы автомобили с худшей шумоизоляцией

В ходе очередного социального опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат», российских водителей попросили оценить шумоизоляцию их автомобилей по 100-балльной шкале. По итогу авторы исследования составили рейтинг из пяти моделей-аутсайдеров с худшими результатами. Помимо четырех «корейцев», в него вошел один представитель родного АВТОВАЗа.

Так, машиной с самой отвратительной шумоизоляцией россияне назвали Hyundai Solaris: средний балл популярного «бюджетника» — 16,96. На второй строчке оказался его двоюродный брат Kia Rio (21,14 балла), а на третьей — Kia Cerato (33,70 балла). Четвертым стал LADA Largus — его «шумку» оценили в 34,31 балла. А замыкает пятерку Hyundai Creta: кроссовер набрал ровно 35 баллов. Для понимания: среднее значение по всей выборке моделей составило 53,67 балла.

Остается лишь добавить, что исследование проводилось с апреля по сентябрь 2021 года — в нем принимали участие владельцы самых популярных автомобилей 2018—2021 годов выпуска. По каждой модели аналитики изучили не менее ста анкет. Но, похоже, они не учитывали смены поколений и обновления, что ставит результаты под некоторые сомнения.