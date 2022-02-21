Стартовало российское производство кроссовера Kia Sportage нового поколения

фото фирмы-производителя
Kia Russia & CIS объявила, что на заводе «Автотор» в Калининградской области запущено производство кроссоверов Kia Sportage пятого поколения. Официальная премьера модели на российском рынке состоится во втором квартале текущего года, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

На российском рынке Kia Sportage пятого поколения будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых двигателей. Первый из них — мотор с рабочим объемом 2,0 л (150 л. с.). Он может сочетаться с механической либо автоматической шестиступенчатой трансмиссией, как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях. Второй «движок», которым комплектуется новое поколение кроссовера в России, — это 2,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 190 л. с. Он полагается только топовой версии модели — с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

На нашем рынке новый Sportage будет представлен только в варианте с удлиненной колесной базой, которая равна 2755 мм. Общая длинна кузова машины при этом составляет 4660 мм, что на 175 мм больше, чем у Sportage предыдущего (четвертого) поколения. Что касается цены, то, как уже сообщал ранее портал «АвтоВзгляд», цены на корейский SUV в комплектации Comfort, как ожидается, будет стартовать от уровня в 2 329 900 рублей.

новинки рынка, кроссоверы
21 февраля 2022
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