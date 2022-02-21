Стартовало российское производство кроссовера Kia Sportage нового поколения

На российском рынке Kia Sportage пятого поколения будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых двигателей. Первый из них — мотор с рабочим объемом 2,0 л (150 л. с.). Он может сочетаться с механической либо автоматической шестиступенчатой трансмиссией, как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях. Второй «движок», которым комплектуется новое поколение кроссовера в России, — это 2,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 190 л. с. Он полагается только топовой версии модели — с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

На нашем рынке новый Sportage будет представлен только в варианте с удлиненной колесной базой, которая равна 2755 мм. Общая длинна кузова машины при этом составляет 4660 мм, что на 175 мм больше, чем у Sportage предыдущего (четвертого) поколения. Что касается цены, то, как уже сообщал ранее портал «АвтоВзгляд», цены на корейский SUV в комплектации Comfort, как ожидается, будет стартовать от уровня в 2 329 900 рублей.